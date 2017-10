NO ENTENC RES…

Dimarts, 17.10.2017. 20:10 h

Fins ara els articles d’opinió que feia tractaven de temes que creia podien interessar als que els llegeixen i, sobretot, podien contribuir al creixement econòmic del nostre país. Però avui he canviat totalment el meu plantejament i escric sobre els meus sentiments des d’ahir a la nit.



Ahir es va viure una situació que podríem definir de paranormal, l’Audiència Nacional cita a declarar per segon cop al Major Trapero i els presidents de l’ANC i Omnium. Resultat? El Major Trapero surt en llibertat però sense passaport, la màxim autoritat policial de Catalunya no podrà sortir del país i per tant no podrà fer correctament la seva tasca. Els presidents de les entitats sobiranistes estan a la presó des d’ahir a la nit acusats de sedició... El Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart són els presidents de les associacions que han organitzat les concentracions més massives i més pacífiques a Catalunya, concentracions en les que no hi ha hagut mai cap problema, en les que l’ambient era festiu i familiar.



Potser el que els fa por al govern de l’Estat és la força de mobilització i de convenciment del poble català. El que volen és que tinguem por, que no sortim de casa, que no diem allò que pensem o creiem. Ja ho van intentar l’1 d’octubre amb un ús desproporcionat de la força policial però no ho van aconseguir, l’anhel de llibertat i la força de la raó va ser més forta que les seves porres i els seus esprais de pebre.



Les actuacions que vam viure ahir a la nit són completament desproporcionades, l’Estat espanyol amb connivència amb la justícia està responent a l’oferiment de diàleg per part del president de la Generalitat de Catalunya amb la violència i la “mano dura” que tots crèiem que havíem enterrat.



On són totes aquelles veus polítiques que defensaven el diàleg? On són el Partit Popular català i Ciutadans que demanaven parlar? Ho tenen clar els senyors del PP i C’s de Catalunya que han estat “sacrificats” pels resultats electorals a l’Estat espanyol?



Ara més que mai hem d’estar tranquils, calmats, hem de continuar la nostra feina amb el mateix tarannà, hem de confiar amb el president Puigdemont, amb el seu govern i amb la majoria parlamentària que ens ha portat fins on som. No hem de caure en les provocacions, és dur, ho sé, però tal i com diu el president Mas “Cap fred, cor calent i peus a terra”, seguim endavant...





Mercè Dalmau i Mallafré, regidora de turisme i portaveu del grup municipal de PDECAT-CiU a l’Ajuntament de Cambrils