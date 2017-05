terraveu.com: l’espai participatiu digital del País Valencià

Dijous, 18.5.2017. 00:00 h

El passat 5 d’abril vam iniciar una nova etapa amb la renovació de www.laveupv.com cap a la nova capçalera www.diarilaveu.com. Així, vam fer realitat la demanda que tothom ens feia arribar de més periodisme, més tecnologia i més professionalitat.



L’aposta per significar diarilaveu.com com un diari generalista, de progrés i en valencià, suposa una oportunitat immillorable per classificar i organitzar els milers de continguts participatius en una nova capçalera cívica i de participació, en un projecte nou, segregat i independent de diarilaveu.com.



Per això, posem a disposició dels nostres agermanats, col·laboradors, opinadors, bloguers, lectors, seguidors de xarxes, etc., el nou espai: terraveu.com, espai participatiu del País Valencià.



L’espai terraveu.com és comunicació i participació, és enllaçar i posar en xarxa la veu de la nostra gent, del nostres municipis i de les nostres comarques. Des de terraveu.com volem contribuir a la vertebració del País Valencià i al canvi social, objectius compartits amb diarilaveu.com i pilotaveu.com. Per participar en terraveu.com cal complir amb els següents requisits (enllaç a condicions d’ús per participar).



Els continguts estan organitzats de forma intuïtiva i senzilla: tres grans contenidors: Informació, Opinió i Multimèdia (enllaç) que donaran sentit d’integració i territorialitat a la plataforma.



La línia editorial terraveu.com és equivalent als principis i valors del grup cooperatiu, Edicions La Veu del País Valencià S.COOP.V., és a dir, continguts en valencià elaborats pels socis i treballadors de la nostra terra.



Per finalitzar, volem agrair públicament als qui heu fet possible aquest somni des del primer dia i continueu amb aquest renovat impuls: lectors, agermanats, seguidors de xarxes, amics, columnistes, opinadors, anunciants, finançadors, clients, proveïdors, socis i l’equip de professionals.



En aquest enllaç et deixem els requisits per a poder participar i publicar els continguts informatius.



Tots som VEU. Salutacions.

Editor diarilaveu.com