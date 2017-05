Carregant la motxilla

Dissabte, 6.5.2017. 18:51 h

A pocs mesos de bufar la primera espelma, molts som els que cada dia treballem de manera inesgotable per dibuixar el camí que el Partit Demòcrata s'ha decidit a seguir. Un camí que està ben posicionat i ben travat, un camí que està al mig, amb camins a la dreta i camins a l'esquerra, i que ens permetrà arribar a fer de Catalunya aquell país lliure que totes i tots somiem. I no ens hem d'avergonyir de reconèixer que aquest camí central que recorrem compta ja amb estaques que ens han deixat ben clavades aquells que fa anys que remen en la nostra direcció, però tampoc ens ha de tremolar la veu (ni el pols) quan reivindiquem que les generacions que ara #somPDeCAT —també amb totes aquelles persones que s'hi han sumat de nou sense haver format part abans de cap formació política— tenim la il·lusió i la convicció de clavar-ne de noves per continuar treballant pel present i per poder nodrir el futur del nostre partit i de Catalunya.



Sense dubtes, però amb dificultats. Amb fermesa, però amb els ulls ben oberts. Compromesos, optimistes, lluitadors... i amb el cap ben alt per dir SÍ: #síalmillorpaís i SÍ al Partit Demòcrata. Perquè és ben normal que vulguem reivindicar el paper del nostre partit en aquest procés, no? I això no voldrà dir pas que posem primer el partit (com alguns insinuen), sinó que vol dir que volem construir el nostre país des del nostre partit, tal com totes les forces polítiques fan i volen fer. Obvi, no? Doncs país, Partit Demòcrata i endavant!



Ningú va dir que encetar aquesta etapa emmarcats en aquesta nova formació seria fàcil, però certament som molts els que ens adonem que és apassionant. Teixir un partit, i de vegades desteixir-lo per tornar-lo a teixir. Endreçar unes idees, i de vegades desendreçar-les per tornar-les a endreçar. Carregar la motxilla, i de vegades descarregar-la per tornar-la a carregar. I precisament això és el que fa mesos que fem i que hem dut a terme des de la transversalitat que ens caracteritza i oberts a les propostes i a les idees de moltes persones que ens han volgut ajudar a posar a la motxilla experiències, idees, línies de treball, propostes de debat... I ara, amb la motxilla gairebé a punt de carregar del tot (i ja pesa molt!) i ben aferrada a l'esquena, encetem un mes de maig que té un punt àlgid molt esperat per a tots nosaltres: el dissabte 13, el dia que la nostra coordinadora general, Marta Pascal, posarà fil a l'agulla per bastir ideològicament (i sense complexos) la nostra formació política amb les aportacions que durant aquests mesos s'han anat recollit de les StartCat, de les reunions, de les visites territorials... Perquè només entre totes i tots serem capaços de fer que el Partit Demòcrata siga aquell partit fort preparat per liderar Catalunya, aquell partit que compta amb molts engranatges, de totes les mides i de tots els territoris, i que només pot funcionar correctament si cadascú es compromet a moure la seua peça amb la constància, la il·lusió, la força, el treball... que la nostra formació mereix i que té la sort de comptar amb Marta Pascal i David Bonvehí al capdavant: els motors òptims per donar força a tota aquesta estructura (complexa, sí). Un tàndem jove però amb experiència, un tàndem valent, un tàndem que lidera i que sap fer moure a la perfecció tots els engranatges que donem vida dia a dia al Partit Demòcrata i entre els quals, com a presidenta de la vegueria de les Terres de l'Ebre, tinc el privilegi de poder-m'hi comptar.



Deixeu-nos, doncs, des del respecte cap a tothom, traure pit del Partit Demòcrata i de tota la gent que en formem part (i que hem de sentir, veure, llegir... com cada dia són molts els que es dediquen a posar-nos traves que ens dificulten seguir endavant) i deixeu-nos que us convidem a sumar-vos a un projecte polític que és necessari per assolir la llibertat i per construir una Catalunya pròspera (econòmicament, socialment, culturalment, educativament, lingüísticament, laboralment, i tants altres -ments).



De baix a dalt i de dalt a baix, convençuts i positius, reivindiquem el Partit Demòcrata sense complexos i recordem-nos sempre que calga que #somoptimistes.

I tu, que em llegeixes, recorda que estem carregant la motxilla. Hi tens coses per posar? T'hi esperem!



#somPDeCAT



Mònica Sales de la Cruz

Presidenta de la vegueria de les Terres de l'Ebre