¿Es posible ganar dinero haciendo vídeos en Youtube?

Todo canal exitoso de YouTube está constituido por ciertos pilares y estos son los que te quiero revelar para que tu éxito esté garantizado en YouTube. Estos pilares son responsables del crecimiento de cada canal que veas en YouTube con millones de suscriptores, así que tómalos muy en cuenta y aplícalos en tu canal. Así pues, en este artículo vamos a centrarnos en cómo conseguir tu éxito en Youtube con la promoción de tus vídeos, pero antes, debes estar seguro que sabes hacer vídeos para Youtube. Si no sabes, puedes seguir este manual para hacer videos en Youtube. Ahora, nos centraremos en qué hacer una vez ya sabes crear esos vídeos. Cómo hacer vídeos de éxito en Youtube



La Primera "C" Para que Tu Carrera en YouTube Sea Exitosa y Muy Lucrativa es: 1. Constancia:

La constancia, al igual que las otras C’s es de lo más importante, porque somos seres de hábitos. ¿Cómo así?

Somos personas que nos acostumbramos a lo que nos dan. Si tú dices por ejemplo que publicas vídeos todos los lunes, y lo haces sin fallar, sin duda las personas notarán una congruencia con lo que dices.

En la era del branding personal, dónde todos somos una marca, nuestra congruencia siempre estará en riesgo con nuestras acciones. Si no subimos vídeos, ya sea en uno o varios días específicos, y luego subimos vídeo cuando no es el momento de hacerlo, la gente notará tu falta de determinación y compromiso con ellos. Es como si le dijeras a tu audiencia: Saben, subo vídeo cuando me da la gana, pero digo que subiré vídeo un día en específico. No soy serio en lo que hago. Y es que ese es muchas veces el problema principal en los negocios en internet, y por eso la mayoría no gana dinero, es porque... ...Se toman los negocios por internet como un simple juego de niños. Y tú que me lees sabes que no es así. Si tú quieres ganarte la vida grabando y editando vídeos en el mundo de Internet, debes ser consistente con lo que dices que harás.