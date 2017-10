10 síntomas del insomnio

Divendres, 6.10.2017. 09:48 h

No hi ha cap vot

todos los síntomas del insomnio resultan ser indicios de la falta de sueño. Después de todo, el insomnio lleva a la falta de sueño. Así pues, veamos cuáles son los principales indicadores que nos ayudarán a identificar el verdadero insomnio.

¿Cuáles son los principales síntomas que indican que padecemos insomnio?

Gracias a estos síntomas, podemos ver claramente que tenemos un problema relacionado con nuestro sueño. Si después de leer este artículo te das cuenta de que es tu caso, te recomendamos que te pases por la web mevoyadormir.com, donde verás los mejores consejos Varios síntomas reconocidos son generalmente mal interpretados como insomnio, cuando en algunos casos, en realidad no lo son. Realmente es un hecho, sin embargo, que. Después de todo,. Así pues, veamos cuáles son los principales indicadores que nos ayudarán aGracias a estos síntomas, podemos ver claramente que tenemos un problema relacionado con nuestro sueño. Si después de leer este artículo te das cuenta de que es tu caso, te recomendamos que te pases por la web mevoyadormir.com, donde verás los mejores consejos sobre como dormir bien , así como tratamientos y soluciones para cada problema concreto.

Tendido en la cama y sin poder dormir.

A menudo, las personas que tienen trastornos de ansiedad se ven afectadas por esto. Estas personas pasan mucho tiempo en la cama, sin poder conciliar el sueño. Las emociones se interponen en el camino al descanso. Simplemente estar emocionado acerca de algo también puede provocar problemas para dormir. Cuando las personas están con demasiada energía por la noche y que no pueden manejar, llegar a dormir se dificulta.

Ir a dormir por un corto período de tiempo.

El período de sueño estándar para adultos es en realidad de 6 a 8 horas. Los bebés duermen aproximadamente más del cincuenta por ciento del día. Los adolescentes requieren cerca de nueve horas o más. La duración real del tiempo de sueño de los individuos disminuye naturalmente con cada año que pasa.

Dormir durante un breve período de tiempo no siempre debe ser considerado como uno de los muchos síntomas de insomnio. No obstante, si alguien con 4 horas no se siente descansado después de dormir, es probablemente insomnio.

Estar despierto casi toda la noche.

Permanecer alerta en la noche es un rasgo asociado con “gente de la noche” o búhos. Tienen una tendencia a permanecer despiertos más tarde sin ningún propósito y están generalmente mucho más cómodos con el trabajo nocturno. Tienden a dormir durante el día, teniendo el patrón de sueño cambiado. Generalmente la cantidad de horas que duermen es menor y pueden estar padeciendo de insomnio si no logran obtener la calidad de sueño que necesitan.

Levantarse temprano por la mañana

levantarse temprano por la mañana no es uno de los muchos síntomas del insomnio. Como es cierto para los búhos, también es un hecho para las alondras o “gente de día.” Los estudios han demostrado que el ciclo de sueño-vigilia humano podría ser hereditario . Una familia entera duerme cerca de las siete de la noche y se despierta muy temprano cada mañana. En este ejemplo,

Los ancianos pueden experimentar esto, que está relacionado con la calidad del sueño que necesita esa persona a medida que envejece. Sólo se considera insomnio si alguna vez la persona padece síntomas adicionales tales como el sentirse somnoliento o cansado todos los días.

Despertarse en medio de la noche y no poder volver a dormir.

Hay quienes sufren de insomnio que se despiertan en medio de la noche y no pueden volver a dormir. Pocos pueden volver a dormir, pero se despiertan de nuevo más tarde.

Las personas que sufren de dolor crónico son un ejemplo. Si se trata esta situación, el insomnio desaparece por completo después que el problema médico se remedia.

Fatiga

Después de una buena noche de descanso, la persona se siente descansada y animada. Entre otros síntomas de insomnio, la debilidad física es generalmente un signo de los casos crónicos o de padecer períodos continuos de insomnio.

Molestarse fácilmente

Uno de ellos es el mal humor, por lo general, cuando se sienten mal. La falta de sueño puede hacer que las personas se sienten malhumoradas.

Somnolencia

Bueno, cuando alguien no recibe la cantidad suficiente de sueño, se sienten somnolientos. El insomnio es la razón de la gran cantidad de casos en donde los trabajadores se quedan dormidos en el trabajo o los niños se quedan dormidos en clase.

Es peligroso el insomne para las demás personas que lo rodean en ciertos casos. Los conductores somnolientos protagonizan accidentes y, en casos de accidentes fatales, el conductor se queda dormido. En el ámbito laboral, los trabajadores somnolientos están vinculados a accidentes, dos veces más en comparación con aquellos que reciben suficiente sueño.

Depresión

El insomnio puede ser un síntoma de la depresión y la depresión puede ser un síntoma de insomnio. El peligro de la depresión es que puede llevar en algún momento al suicidio. El insomnio en sí, no puede matar, sin embargo, la depresión extrema puede hacer que la persona tome una decisión drástica.

Rendimiento mental reducido

No obtener suficiente sueño no deja al cerebro recargarse. Esto puede conducir a la pérdida de memoria y a problemas de enfoque.

Los dolores de cabeza o migrañas

Después de muchas noches sin dormir, una persona puede experimentar dolores de cabeza y migrañas.