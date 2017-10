Beats X o Airpods: ¿Qué auriculares Bluetooth son mejores?

Dimecres, 18.10.2017. 13:31 h

Beats X vs Apple Airpods: ¿Qué auriculares Bluetooth son mejores?

El diseño

Materiales

Batería y autonomía

Conectividad Bluetooth

Controles y botones

El sonido: ¿Cómo se escucha la música?

Hoy vamos a hablar de dos productos Apple: es un, ya que Beats es una marca de Apple.Ambos adoptan. Así que el propósito de este artículo es averiguar cuál de los dos funciona mejor.Los nuevos Beats X y Apple Airpods:, es un poco más que los auriculares Bluetooth tradicionales.Análisis realizado por el equipo de Cuffie10: https://cuffie10.com/ En términos de diseño, si empiezas con el Beats X, por fin tienen. No hay ningún cable que se conecte a su smartphone, por lo que es realmente inalámbrico y en el medio, tenemos una especie de plástico semirrígido que ellos llaman "Flexform" y que permite, cuando los ponemos alrededor del cuello, no tener una especie de alambre colgado, un fideo viejo y suave.Ambosy se pueden conectar para cerrar el collar para que no los pierdas o se te caiga del cuello. Esto le da un aspecto relativamente clásico: una mirada, un poco deportiva. Lo bueno es que han calculado la longitud del cable, cuando giras la cabeza a la derecha o a la izquierda o cuando haces movimientos, no tienes ningún cable que te moleste a los lados.Aunque haya dicho que tienen un diseño deportivo,, ya que no son resistentes al sudor.Los Airpods, por otra parte, son un diseño mucho más radical: toman el concepto de inalámbrico al pie de la letra ya que tenemos un objeto que no tiene absolutamente ningún cable. Parece que los viejos auriculares de Apple a los que cortamos el cable. Son realmente ligeros.Algunas personas piensan que suena realmente ridículo. Parece que dos trozos de algodón saliendo de las orejas.Losson el. Es un plástico un poco aterciopelado, con un toque un poco grasiento: en el sentido correcto de la palabra. Muy agradable en la mano y sobre todo muy duradero.El Beats X ofrece como los auriculares tradicionales, para poder adaptar realmente los auriculares a tu tipo de oído. Además, encontrarás dos aretes desmontables que permiten a aquellos que realmente tienen las orejas un poco difíciles, ofrecer un soporte extra. Esto es importante porque la forma en que los pones en tus oídos determinará la calidad del sonido que se está reproduciendo.Para los Airpods:. Cuando se consiguen avances en el diseño, inevitablemente perdemos mucha ergonomía y comodidad. PPara aquellos cuya forma no encaja en los oídos, dos cosas que decir: el hecho de que ya no exista el peso del cable, los hace más ergonómicos, que los Airpods con cable que solíamos tener en los iPhones, y lo segundo es que si realmente no encaja, Apple te ofrece el método Van Gogh.Al nivel del contenedor: todavía una gran ventaja para los Airpods con, que está magnetizada, por lo que los Airpods irán exactamente en su espacio. Es un pequeño ritual que es extremadamente elegante, por otra parte, todavía hay que ser muy cuidadoso. Esto requiere un paso adicional cuando quieras guardar los auriculares en el bolsillo.En el Beats X, la. No puedo volver a poner los auriculares correctamente, pero al final, como te los pones alrededor del cuello, como un collar, no necesitas un contenedor porque raramente los pones en el bolsillo.Para concluir con el diseño: es cierto que los Beats X tienen un enfoque mucho más tradicional ya que todavía hay mucho cable para la conexión inalámbrica. Para los Airpods: los amantes del diseño encontrarán algo que les guste. Tenemos un objeto muy bonito, muy bien pensado, hecho para la gente que se preocupa y es verdad que una vez que lo han escuchado, es una elección de diseño que se puede hacer.Para este tipo de auriculares,. Para los Airpods, el sistema está muy bien pensado: tienes su caja que se recarga con la corriente. Así que puedes escuchar durante cinco horas, luego las vuelves a poner en la caja, las recargas y así sucesivamente. Puede tener. Al dejarlos en su caja durante 15 minutos, ganas tres horas de autonomía para los auriculares.Para Beats X:, ya que si los enchufas durante 5 minutos, te devolverás, de inmediato 2 horas de autonomíaY sí, es una novedad en los auriculares Beats, que es extremadamente práctico con ambos modelos, con iPhones o iPads, tenemos una indicación bastante clara del nivel de la batería, por lo que sabemos dónde estamos.Es cierto que el emparejamiento es realmente muy sencillo. Este es un gran plus para los Airpods : es súper elegante. El dispositivo se empareja inmediatamente, ese momento es casi mágico.Pero para Beats X, no es muy complicado presionar este botón durante unos segundos, el emparejamiento también se hace solo y son reconocidos por todos los dispositivos iOS. Aunque el Beats X funciona bien con Android, sigue siendo un producto más hecho para dispositivos iOS.Todavía grandes ventajas para los Beats X, que ofrecen de manera tradicional:. Así que no necesitamos sacar su teléfono del bolsillo para usarlo. Mi único pesar con los Beats X : es el botón de encendido que me resulta difícil de alcanzar y un poco pequeño.Para los Airpods,, se trata de un doble toque que se puede asignar a dos comandos diferentes: invocar Siri, o cambiar a la pista siguiente. No hay control de volumen en absoluto, así que tendrás que sacar tu Apple Watch o iPhone para cambiar el nivel de sonido, hacer una pausa o algo así. Personalmente lo encuentro muy molesto.Hablamos de diseño, hablamos de ergonomía, hablamos de batería, pero, cuando compramos auriculares, ¡es para hablar de sonido! Te explico un poco de mi metodología: No soy ingeniero de sonido, no soy un experto en auriculares o auriculares. Así que mi método no es en absoluto científico. No voy a darte los números, sólo voy a darte mis impresiones. Para ello utilizo dos pistas.En los Airpods,relativamente preciso, pero definitivamente carece de potencia y tronco, especialmente cuando se escucha a bajo volumen. Esto viene del sistema Airpods, ya que finalmente deja pasar mucho más ruido a través de los auriculares, te aísla mucho menos, por lo que aun así se deteriora, especialmente el sonido bajo.Si estás en un metro, un tren, un avión, donde el ambiente ruidoso es desagradable, estos no son realmente auriculares que te recomiendo, ya que te. Por supuesto, el bajo está más presente, no va a agradar a todo el mundo, pero están mucho más equilibrados que en otros auriculares Beats o los auriculares que he oído.Mucho más equilibrado, con médiums bien presentes y agudos bien restaurados sin exagerar. La ventaja: te da más tronco, más potencia de sonido, incluso con un volumen bajo.Espero que esta comparativa entre estos dos grandes auriculares os ayude a decidir en el momento de comprar.