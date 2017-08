Dijous, 3.8.2017. 12:39 h

Esteladofòbia

Article publicat al diari Segre del dijous 3 d'agost de 2017.



El passat diumenge un grup d’adolescents escoltes que fèiem una ruta pel País Valencià, vàrem rebre l’adorable visita de la Policia Nacional a Castelló de la Plana. El motiu va ser la exhibició d’una estelada penjada per part dels i les escoltes. Els agents, que van mostrar una actitud molt hostil amb nosaltres, que érem menors, ens van requisar l’estelada al·legant que podria portar problemes per a la convivència. Altrament una agent ens va titllar d’antidemòcrates i va proclamar que “mejor os quedáis en vuestro país”. La bandera estelada, que tenia un alt contingut sentimental per nosaltres, no se’ns va retornar, deixant-nos així orfes. Cal afegir que, durant tota la ruta, no vam tindre cap incidència sobre la mostra de la bandera. En conclusió, això només és un símptoma de la catalanofòbia que pateix la policia espanyola -i gran part de la ciutadania- envers els símbols catalans i de reivindicació política. Constatem, per tant, que a gran part del País Valencià encara hi ha un greu problema d’esteladofobia. Tot i això, seguirem reivindicant els nostres símbols arreu, sempre que faci falta, que ja formen part de nosaltres, com són la lluita per una terra lliure. Prou repressió!