Wasap ja permet esborrar missatges a alguns usuaris

Diumenge, 7.5.2017. 18:40 h

A dia d'avui, ja tots coneixem la, popularment coneguda com a Wasap.és la millor app per a mòbils i ens permet estar sempre connectats amb els nostres amics, familiars i coneguts. Des de fa unes hores, l'aplicació ha rebut una actualització per Android i per iOS (de moment, només uns quants dispositius ho tenen activat) la qual permet esborrar els missatges enviats durant els dos primers minuts des de l'envio i sempre que aquest missatge no l'hagi llegit el receptor.. L'únic que hem de fer és tenir activada aquesta opció que ens permeti esborrar missatges. De moment, no s'ha activat encara a tots els dispositius, encara que a mesura que vagin passant les hores, cada vegada seran més els usuaris que podran gaudir d'aquesta funcionalitat innovadora i molt esperada per tots. A continuació ús ensenyarem breument com es poden esborrar els missatges de Wasap perquè podeu fer el mateix quan us arribi el moment. Aquesta funcionalitat està disponible a totes les versiones de Wasap, tant a Android, iOS y Windows Phone com a la versió de Wasap per a ordinadors

Com esborrar missatges de Wasap

El primer que hem de tenir en compte és de disposar de la darrera versió de Wasap instal·lada al nostre dispositiu. Si ho preferiu, podeu descarregar aquí la versió gratuïta de Wasap per Android, iPhone o Windows Phone .

. Una vegada tenim instal·lada la darrera versió de Wasap, ens hem d'assegurar que tenim la funció activada i disponible al nostre compte.

Si és així, per esborrar un missatge que hem enviat per error o simplement no volem que ningú el llegeixi simplement hem de deixar el nostre dit pressionant el missatge i ens sortiran una sèrie d'opcions a la pantalla.

Haurem d'escollir l'opció " Esborrar ".

". Fem clic sobre l'opció "Esborrar" i automàticament s'esborrara el missatge (sempre que ningú l'hagi enviat i hagin passat menys de 2 minuts).

Així doncs, anem a veure com podemquan aquesta funcionalitat arribi a estar activada al nostre compte. Recordeu que, de moment, no tots tenim activada aquesta opció doncs primer s'activa als dispositius dels desarrolladors i alguns usuaris premium de l'aplicació i poc a poc es va estenent als demés usuaris:. No us preocupeu si encara no us ha arribat la funció al vostre dispositiu, aquest procés pot tardar a completar-se a tots els usuaris fins a un mes, per tant, us aconsellem a què sigueu pacients i gaudiu de les demés funcions que ens ofereix aquesta fabulosa aplicació.