L'aire condicionat: la solució a l'estiu més calorós de la història

Dimecres, 7.6.2017. 16:05 h

Tipus d'aires condicionats

: és l'aparell tradicional que a tots ens ve a la ment quan pensem en un aire condicionat. Són aquells que compten amb un compressor a l'exterior de l'habitacle i un Split a l'interior de la habitatge, penjat a la paret, que és el que desprèn aire fred. Cal que compleixin totes les ordenançes reguladores i aixó no sempre es del tot posible. Aire condicionat portàtil: l'aire condicionat portàtil és el gran desconegut i el que més sorprèn la majoria dels usuaris. Es tracta de l'opció més econòmica i ràpida per poder tenir un aparell d'aire condicionat portàtil a casa sense realitzar instal·lacions molestes. S'endolla a la paret, se situa al costat d'una finestra i s'encén. Res més necessiten aquests tipus d'aparells per funcionar i refredar tot tipus d'habitacions. Aquí podeu trobar més informació sobre els aires condicionats portátils (https://aireacondicionadoportatil.online)

està inundant a poc a poc les ciutats i els petits municipis d'una calor asfixiant i esgotadora. L'estiu cada vegada arriba més aviat i cada vegada es més agressiu, tant, que a principis del mes de juny ja s'han registrat temperatures superiors al 40º C.Les prediccions no són gaire favorables pels interessos de tots nosaltres i ja comencem a preparar-mos per intentar combatre aquestes temperatures elevades.La millor solució per combatre la calor és, sense cap dubte, l'aire condicionat. Els aparells d'aire condicionat són els més eficaços que tenim avui en dia al mercat per contrarestar les altes temperatures que s'espera que es registrin durant aquest estiu a tota la península Ibèrica, especialment al mediterrani.Abans de continuar, ens agradaria remarcar que l'ús de l'aire condicionat ha de ser un ús responsable i pensant sempre amb el medi ambient i l'impacte que tenen els nostres actes. En el cas de l'aire condicionat, és un aparell que consumeix molta energia elèctrica i la gent tendeix a mal utilitzar aquests tipus de dispositius, ja que volen arribar a temperatures innecessàries. Diversos estudis, aconsellen una temperatura de 25º C, ni més ni menys.i que menor impacte medi ambiental tindrà.Així doncs,. El primer és l'aparell que tots coneixem, conegut com a Split, és l'aparell que es penja a la paret. El segon, és l'aire condicionat portàtil, el qual és el més innovador i està tenint una molt bona acceptació entre la societat.i a la vida de la teva familia. Si, pels diversos motius que siguin, no pots realitzar una instal·lació d'un aire condicionat portàtil Split, la segona millor opció que tens es la de comprar un aire condicionat portàtil. Aquesta será la solució mes efectiva i económica que podràs trobar i amb un porcentatge de satisfacció inigualable. Es ben cert que fa uns anys, els aparells d'aire condicionat portàtil eren molt costosos, feien molt mes renou que el Split i les avantatges no eren gaire rellevants. Tot i així, els últims anys han servit per potenciar aquests tipus de productes i avui en dia podem trobar aparells d'aire condicionat portàtil amb una eficiencia similar als Split, amb un renou molt menor i un preu molt mes competitiu.Els, són la millor elecció per a tots els que s'ho puguin permetre. Encara que tots els productes que podrem trobar al mercat seran vàlids si tenim en compte les frigories i els espais pels quals volem utilitzar l'aire condicionat portàtil. Una bona manera de esbrinar quantes frigories hauria de tenir el nostre aparell d'aire condicionat split i portàtil sería que per cada metre cuadrat es necesitarien 100 frigories. Així doncs, si tenim una habitació de 20 metres cuadrats, un aparell de 2000 frigories sería més que suficient.