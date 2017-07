Clash Royale - El joc per a móbils més popular de les principals tendes d'aplicacions

Dijous, 27.7.2017. 17:31 h

Clash Royale ja és considerat un eSport

és un joc únic, creat pels desarrolladors Supercell, un equip d'experts en aquesta mena de jocs com Clash of Clans, Boom Beach i d'altres. Si l'any passat va ser Pokémon Go qui s'emportà tota mena de reconeixements, aquest estiu és Clash Royale qui s'està emportan tot el protagonisme. No para de créixer. Els eSports s'han posat de moda. Ja totes les principals empreses i marques mundialment conegudes tenen el seu propi equip d'eSports. Des de fa uns quants mesos, Clash Royale ha sigut considerat un eSport i els equips han començat a fitxar jugadors experts en aquest joc d'estratègia per a dispositius mòbils.

Clash Royale llança una nova carta: el Mortero Cohete

Clash Royale ha llançat fa unes quantes hores una nova carta per a tots els jugadors. Es tracta d'una carta que aconsegueix debilitar fins a 700 punts a l'àrea seleccionada i 250 punts de salut de tots els personatges ferits. El seu nom finalment ha sigut el de "". Com el seu nom indica, es tracta d'un edifici que costa 7 punts d'elixir i té una potència sorprenen. Té lai pot destruir torres amb molt poc temps.No hi ha dubte que és el nou objectiu de tots els jugadors. Aconseguir el "Mortero Cohete", la nova carta de Clash Royale. I tu...Si voleu més informació sobre el joc, us deixo amb la Viquipèdia