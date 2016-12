Crit per al retorn

Fa dècades va haver-hi homes i dones que van deixar les seues terres, empesos per la fam i la misèria, també víctimes d'una planificació feixista, homes i dones que han conservat les seues arrels, els seus hàbits, la seua llengua materna, que van donar el seu esforç, el seu treball per aquesta terra, aquestes persones han estat i són necessàries.



Fa dècades va haver-hi dones i homes que van deixar les seues terres, per motius aliens, van conservar les seues arrels, amb anhel de la seua terra, assumint com a cultura pròpia, la de la terra d'acollida, aquests homes i dones treballadores són necessàries i estimades.

Fa anys, dones i homes d'altres latituds oceàniques, es van convertir en persones migrants, fugen del seu continent, revertint el colonialisme, altres fugen també de l'assetjament polític, treballen, suen, enyoren, tenen dificultats per integrar-se, aquests homes i dones, són i haurien de ser acollides per justícia, solidaritat i sororitat, tan bones i desitjades com el fruit del seu treball.

Fa massa anys, joves de les nostres terres, emigren, però tornaran per a lluitar, pel nostre treball, pel nostre poble. Des de fa anys també, acudeixen joves d'altres latituds oceàniques, que estudien, treballen a casa nostra, que és casa vostra, de tots i totes i no obliden les seues arrels, però respecten i assumeixen com a pròpia, la cultura, la llengua d'aquesta terra d'acollida. Construiran, reconstruiran, alçaran un poble agredit, espoliat, vilipendiat. Aquests joves són i seran, necessaris, desitjats, i el més important són indispensables.

Jesús March: membre de la PDaD, Decidim!

@DaDPV