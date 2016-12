L'any Tio Canya es clourà amb tres concerts a València, Castelló i Alacant

L'any 1976 Al Tall publicava la cançó "Tio Canya" que es convertiria ràpidament en un himne popular de reivindicació lingüística, cultural i política. Quaranta anys després de la seua composició, vora una cinquantena d’entitats de la societat civil valenciana han volgut retre-li homenatge declarant el 2016 com a Any Tio Canya i organitzant un seguit d’activitats amb la cançó i les seues implicacions com a fil conductor.

Aquestes celebracions tindran com a colofó l’espectacle Reviscola Tio Canya - Homenatge a Al Tall que es podrà veure el proper mes de gener al Teatre Principal de València (dia 19), al Teatre Arniches d’Alacant (dia 21) i al Teatre Principal de Castelló (dia 28). Reviscola Tio Canya, que compta amb el patrocini de la Diputació de València i de l’Institut Valencià de Cultura, reuneix sobre l’escenari els mateixos Al Tall i algunes de les formacions que aprofundeixen en el seu llegat: Musicants, la nova aventura sonora empresa per Manolo Miralles, Miquel Gil, Sis Veus per al Poeta, Pep Gimeno Botifarra, Miquel Gironés amb el XiromitaTrad Project i els cantadors Apa i Teresa i el versador Josemi Sánchez. A més, l’espectacle de València comptarà amb la participació especial de les corals de l’Eliana, el Micalet i Vinalesa.



La importància del “Tio Canya"



“Tio Canya” ha transcendit al pas del temps i ha passat a formar part de l’imaginari popular per la precisió amb què exposa el problema de la minorització lingüística al territori valencià. Una precisió que permet la identificació immediata de l’oient amb alguna de les quatre generacions que desfilen per la cançó: la dels qui han estat menystinguts i penalitzats per expressar-se en valencià, la dels qui directament en renunciaren o la dels qui miren el futur amb ulls d’esperança. “Tio Canya”, però, a més de l’encertada anàlisi sociolingüística, promovia també una nova forma d’apropar-se a les músiques de tradició oral que no cercava la seua recuperació museística sinó el seu ús com a principal recurs creatiu per a compondre noves cançons adreçades a la sensibilitat contemporània. “Tio Canya” apel·lava a la tradició però era rotundament actual.



Èxit de l’Any Tio Canya



L’any Tio Canya va quedar formalment proclamat el passat 15 de febrer, en un acte celebrat a la Nau, Centre de Cultura de la Universitat de València, on s’aplegaren un bon grapat d’entitats i associacions valencianes, convocades per la Falla Arrancapins d’on va sorgir la iniciativa. Des d’aleshores ençà han sigut moltes les activitats dutes a terme amb motiu de la convocatòria: la Falla Arrancapins que dedicà el monument faller de 2016 al personatge del Tio Canya i la cançó que el féu cèlebre. La revista de música i cultura popular Caramella també dedicava el seu editorial a la cançó —”Les lliçons del Tio Canya”— i, l’estand que cada any munta a la Fira Mediterrània de Manresa n’estigué íntegrament dedicat. Molts festivals, cicles i encontres han volgut sumar-se a la celebració: el Cant al Ras de Massalfassar; la VII Fira de la Música de Benimaclet; el 3r Som Músics, Som Valencians d’Aldaia; el XXXVIIIé Aplec dels Ports; l’Acampada Jove de Montblanc; l’Escola d’Estiu de Glosa que organitza l’associació Cor de Carxofa a Espolla (Alt Empordà); la 4a edició de Paraula Viva de la Societat Coral el Micalet; o La Fira del Llibre de València que s’hi adheria amb la taula rodona “El Tio Canya, encara”. També moltes escoles han participat organitzant diversos actes entorn del Tio Canya, com La Comarcal o l’Escoleta el Trenet.