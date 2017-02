Presentació del manifest unitari: Estem per la democràcia

Divendres, 3.2.2017. 13:55 h

Una vintena d’organitzacions polítiques, sindicals socials i culturals del País Valencià, han presentat hui a València, el manifest unitari de solidaritat amb el procés democràtic i sobiranista que es viu a Catalunya i contra la judicialització que pretén imposar l’Estat espanyol. Aquesta judicialització tindrà un moment àlgid el proper dilluns dia 6 de febrer amb l’inici del judici contra l’expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Elena Rigau. En aquest procés la fiscalia demana 10 anys d’inhabilitació per a Mas i 9 anys per a Ortega i Rigau.



Les organitzacions valencianes que de moment han signat el manifest solidari són: Acció Cultural del País valencià ACPV, l’Assemblea Antirepressiva i per les Llibertats el Micalet, el Bloc d’Estudiants Agermanats BEA, les CUP,s d’Almàssera i Biar, Escola Valenciana, Estela Roja de Benimaclet, ERPV, Esquerra Valenciana, Estat valencià, Intersindical valenciana, JARIT, JODaD, Lambda, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Poble Lliure, SEPC, Societat Coral el Micalet.



A la presentació del manifest s’ha destacat també el suport de diferents personalitats entre les quals han destacat la del primer president de la Generalitat Valenciana, en Josep Lluís Albinyana.



Els portaveus han reiterat el suport explícit a les persones encausades i la condemna sense pal·liatius a la deriva autoritària de l’estat espanyol que afecta no només a Catalunya i el seu procés democràtic sinó que ens acabarà afectant també al País Valencià.



Els problemes de la democràcia se solucionen amb més democràcia amb reblat.





Manifest:



Les persones i entitats sotasignants volem fer públic el nostre malestar davant els darrers intents de l’estat espanyol de condicionar la situació política a Catalunya.



Rebutgem frontalment els processos judicials contra persones i càrrecs polítics partidaris de l’exercici del Dret a Decidir i el Dret d’Autodeterminació entenent que són una agressió vers la democràcia i impropis d’un vertader estat de dret.



Des del País Valencià, ens solidaritzem amb totes les persones encausades als diferents processos, en especial amb aquelles que han estat detingudes. Lamentablement, no és la primera vegada que vivim episodis semblants, ja que podem parlar de tota una trajectòria repressiva de l’estat contra els moviments populars i pels drets socials en general i el sobiranisme l’independentisme en particular, també al País Valencià.



L’estat espanyol no pot pretendre solucionar amb el codi penal un conflicte que és polític i que només pot tindre una solució política. Els problemes de la democràcia se solucionen amb més democràcia.



Des del País Valencià sentim com a especialment properes aquestes agressions contra el poble de Catalunya, amb el qual compartim llengua, cultura, història, interessos econòmics i marc geoestratègic. És l’hora de, davant l’autoritarisme i el centralisme, mostrar una imatge d’unitat i fermesa de totes les forces democràtiques del País, les quals no poden donar l’esquena a la reivindicació democràtica d’un referèndum d’autodeterminació i, menys encara, a la persecució de càrrecs electes, diputades, alcaldesses i regidores, que en defensen l’exercici.



Volem remarcar que per nosaltres l’únic sostre acceptable per l’anomenat procés sobiranista que es viu a Catalunya no és un altre que la voluntat popular expressada lliurement. Tota actuació que vaja en contra d’aquest exercici representa un atac a la democràcia i és per tant inacceptable.



País Valencià 03-02-2017.