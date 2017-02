Un pas endavant per a la nostra cultura

La consellera de Transparència, Cultura i Esports del govern de les Illes Balears, Ruth Mateu, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, han acordat la Declaració de Palma per la qual es comprometen ‘a enfortir lligams històrics i culturals en benefici comú dels tres territoris comuns, en els àmbits de la llengua i la cultura’. Així ho han manifestat després de la reunió mantinguda entre els tres consellers i els seus respectius equips al Museu de Mallorca, on s’ha escenificat la voluntat de treballar conjuntament i reforçar els projectes compartits, aprofitant el moment històric favorable entre les tres administracions. Entre d’altres aspectes, la Declaració de Palma preveu la consolidació de l’ Institut Ramon Llull com a organisme de promoció exterior.

En l’àmbit cultural aquest acord pot significar un pas cap a la recepció de TV3 al País Valencià, revindicació temps i temps esperada i demanada.



La Declaració de Palma es marca assolir un sistema d’acreditacions de coneixements lingüístics compartit i compatible, garantint la coherència, la transparència i la màxima informació pública, El que pot representar, com dèiem abans, la recepció de TV3 al País Valencià i la posada en marxa del Canal 9, tant la radio com la televisió i que siguen compartides en tot l’àmbit dels Països Catalans.



Entre altres compromisos, els tres consellers han acordat impulsar iniciatives conjuntes envers les polítiques estatals lesives envers la llengua compartida.



Lligant els àmbits de la llengua i la cultura i com a plataforma per donar a conèixer les creacions fora del territori, la Declaració de Palma també preveu la consolidació de l’ Institut Ramon Llull com a organisme de promoció exterior i internacionalització. En aquest sentit, cal remarcar el reingrés del govern de les Illes Balears a l’ Institut, i la col·laboració de l’ Institut Ramón Llull amb la Generalitat Valenciana dintre del Pla Estratègic Cultural ‘Fes Cultura’. Totes les accions plantejades per la Declaració de Palma es concretaran mitjançant grups de treball que reuniran a representants dels tres territoris.



La Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull va ser constituïda l'any 2008 a Morella coincidint amb l'alcaldia de l'actual president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig i per pal•liar l’absència del govern valencià en la Fundació Ramon Llull. Inicialment era conformada per Morella, Sueca, Gandia i Vinaròs, avui prop de 50 ciutats s’han adherit ja a l’entitat.



Pensem que la Fundació Ramon Llull es va reunir a Vinaròs, a l’Auditori Municipal.