De la primavera valenciana a la «llei mordassa»

El 16 de febrer es va celebrar a València un acte unitari per commemorar el cinqué aniversari de la Primavera Valenciana, un fenòmen social per les llibertats, que va tindre transcendència internacional, sorgir en febrer de 2012, com a resposta a la brutal repressió que es va exercir contra l'alumnat de l'institut Lluís Vives de València, que protestava en contra els efectes que patien per causa de les retallades econòmiques en educació de la Generalitat Valenciana i del govern d´Espanya en mans del PP. El terme Primavera Valenciana va ser encunyat pel cantautor torrentí Pau Alabajos i es va convertir en un fenòmen mundial (trending topic).

En aquells dies el poder polític estatal del PP, va ordenar a través de la delegada del Govern Paula Sánchez de León, exercir amb tota la força la repressió contra el jovent primer i el poble que va respondre solidariament, i el seu braç executor, el cap de la policia a València, Antonio Moreno, el qual va qualificar el poble «d'enemic» i va actuar amb un nivell totalment desproporcionat de repressió, identificacions, retencions, detencions, ferits i ferides... tot açò sense cap reacció del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ni de l'alcaldessa de València, Rita Barberà, també del PP. Un veritable exercici de corrupció política, obviant que el seu poder era, en tot cas, un poder delegat pel poble que estava sent reprimit davant la seva total complicitat.



Com a reacció a tot açò es va constituir l'Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió (Assemblea el Micalet) que agrupava la pràctica totalitat de forces democràtiques politiques, sindicals i socials i que fins l'actualitat ha afrontat, amb un balanç general satisfactori, l'activitat social antirepressiva i els casos judicials i de sancions. Quasi tots els judicis han estat guanyats i les sancions recorregudes ,anul·lades.





De tot açò podem extraure dues lliçons: la primera és que el poble podem posar en escac un poder contrari als interessos de les classes populars, i la segona, que els organismes oficials, oblidant que la seva funció és la de defensar els interessos generals, saben que cal aturar aquestes mobilitzacions «el carrer no pot ser de la ciutadania». Per això ens van imposar la Llei Mordassa, una limitació de les ja minses llibertats aconseguides en aquesta democràcia de tant baix perfil.



Ara al País Valencià el panorama polític ha canviat i a l'estat Espanyol el suport al PP ha disminuït, però la política d'Estat continua sent majoritàriament contrària als interessos generals. Per això ara també mostrem la nostra denúncia i exigim la derogació completa d'aquesta llei antisocial, la demanda de les llibertats necessàries i del dret a decidir de tot un poble sobre qualsevol aspecte social, polític i sobre el dret de manifestació quan i de la manera que es considere oportú.



L´acte unitari del dia 16 va estar organitzat per l´Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió-València sense mordassa i comptava amb el suport les següents organitzacions: Acontracorrent, BEA, SEPC, FEU, COS, Intersindical Valenciana, CGT, València en Comú, Poble Lliure, Obrim Fronteres, PCPV, Estrela Roja de Benimaclet, Plataforma per un nou model energètic (Px1NME), Plataforma pel Dret de Decidir del País Valencià, 15M.MASSANASSA, 15M València en peu-Global Nuit, Entre Pobles, ATTAC-PV , Iaios flautas, Pah València, EUPV, Escola Valenciana, ERPV, JERPV, Ecologistes en Acció, Compromís, Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió-València sense Mordassa.

Encarna Canet: Membre De La Plataforma Pel Dret A Decidir Del País Valencià