La PDaD, s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum

Dijous, 2.3.2017. 18:48 h

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, PDaD, s'ha adherit a la campanya de suport d'institucions, entitats, electes i particulars, de dins i de fora de Catalunya, per a la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.Des de la PDaD rebutgem frontalment els processos judicials contra persones i càrrecs polítics partidaris de l’exercici del Dret a Decidir i el Dret d’Autodeterminació entenent que són una agressió vers la democràcia i impropis d’un vertader estat de dret.L’estat espanyol no pot pretendre solucionar amb plantejaments policials i/o amb el codi penal, un conflicte que és polític i que només pot tindre una solució política. Els problemes de la democràcia se solucionen amb més democràcia.La PDaD recorda que tota font de poder polític emana del poble i per tant les institucions i totes les normes jurídiques han de descansar en la voluntat democràtica lliurement expressada pel poble.Amb aquesta adhesió la PDaD reclama una sortida democràtica a la voluntat de decidir del poble català, i dóna suport a les institucions catalanes i al poble català en la seua determinació de celebrar un referèndum.Enllaç a la campanya del Pacte Nacional pel Referèndum: