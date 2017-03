Democràcia és decidir

A l'acte han assistit més de 30 persones de diversos col·lectius on totes ens hem possicionat a favor de la democràcia i el dret a decidir.

Ambdós ponents han incidit en què el dret d'autodeterminació, malgrat no estar recollit a la Constitució Espanyola, és un dret reconegut internacionalment i està contemplat en la majoria de constitucions dels estats europeus. Igualment, han coincidit en què expressar l'opinió política mitjançant les urnes és el dret democràtic bàsic.

Al seu torn, Vicent Pitarch, ha volgut remarcar que el dret a decidir és un dret per l'alliberament nacional dels pobles sense estat i que es contraposa, precisament, al “justo derecho de conquista”, en refeència a la possible realització d'un referèndum i quin és el subjecte de votació, és a dir, el poble de Catalunya.

Rafa Reig ha fet un recorregut per totes les ingenèries del Tribunal Constitucional a les decidicions democràtiques des de l'anul·lació de l'Estat d'Autonomia aprovat en referèndum en 2010. En la seua intervenció ha volgut destacar que “resulta irònic que el Tribunal Constitucional actue en contra del principi constitucional bàsic: que la sobirania resideix en el poble”.

L'acte ha comptat amb la presencia de Rafa Reig, secretariat de Intersindical Valenciana i Vicent Pitarch, sociolingüista i activista. Ambdós ponents han estat presentats per la portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir de Castelló, Itziar Gil.

Avui, 2 de març, s'ha presentat a Castelló el manifest “Estem per la democràcia” impulsat per la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià en rebuig a la judicialització de la política del Govern Espanyol envers del procés independentista popular de Catalunya.

