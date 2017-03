La PDaD del País Valencià dona suport a l’aturada internacional de dones del 8M

La PDaD dona suport a la iniciativa i anima a secundar aquesta aturada internacional feminista en les ocupacions, les cures i el consum des de les 12h fins a les 13h del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquesta mobilització té, per primera vegada, característiques de vaga global i inclou una llarga llista de reivindicacions compartides en contra de determinats problemes: violència de gènere, bretxa laboral, treball no remunerat i a favor de la participació política i els drets sexuals i reproductius entre d’altres.



L’aturada tindrà multitud d’iniciatives, i en alguns països tindrà característiques de vaga general de 24 h, que segons les seues promotores, vol articular-se a través de “diferents i noves maneres de fer vaga, construint un instrument potent que permeta l’abstenció del treball productiu i reproductiu”. Es vol aconseguir, doncs, una aturada general, dins i fora dels llocs de treball, “per a les precàries, les ocupades en el món del treball, les aturades o les pensionistes; per a les dones sense salari i per a aquelles que reben un subsidi o les que no; per a les dones migrants amb papers o sense; per a les dones autònomes i les estudiants; a les cases, als carrers, a les escoles, als mercats, als hospitals, als barris…”.



La PDaD dona també suport explícit a les reivindicacions i convocatòries del moviment sindical del País Valencià i convoca a les manifestacions que tindran lloc a Alacant, Castelló, Elx i València el dia 8:



Alacant, a les 19.30 h des de la plaça dels Estels.

Castelló, a les 19.00 h des de la plaça Maria Agustina.

Elx, a les 20,30 h des de la plaça de l’Aparadora

València, a les 19.30 h des dels Jardins del Parterre.



Així mateix dona suport a la resta d’activitats que el moviment feminista i sindical va concretant, com la concentració el 8 de març, des de les 00.00 fins a les 01.00 de la matinada, a la vigília amb espelmes prevista a València i Xàtiva i a l’aturada convocada de 12 a 13 h a l’ esplanada de la Facultat de Ciències Socials de València amb el lema #treballsocialtambeensaturem.