Participació i la Plataforma pel Dret a Decidir organitzen un seminari per a repensar el País

La mesa de diàleg se celebrarà el dissabte 8 d’abril a l’edifici multiusos de Bellreguard i l’acte obert al saló de plenaris de l’Ajuntament. Infante: «tenim la possibilitat real de confirmar-nos com a subjecte polític i decidir sobre els més diversos aspectes de la realitat social Ruiz: «Cal posar totes les institucions al servici dels interessos populars».

La regidoria de Participació Ciutadana i la Plataforma pel Dret a Decidir han organitzat “Pensar el País Valencià” que se celebrarà a Bellreguard el matí del dissabte 8 d’abril. El seminari reflexionarà col·lectivament sobre el present i el futur a partir de tres eixos: el País Valencià com a subjecte polític, el dret a decidir i el full de ruta a seguir. Com apunta el regidor responsable, Àlex Ruiz, «cal posar totes les institucions al servici dels interessos populars per a transcendir la mera alternança partidària i crear les condicions per a posar en qüestió la situació de dependència del País».

El format del seminari constarà de dues parts: la primera, una mesa de diàleg a l’edifici multiusos en la qual s’introduirà el tema per a obrir el debat i recollir un resum de coincidències; la segona, al saló de plenaris, un debat obert al públic on s’exposaran les línies generals de la mesa de diàleg, les coincidències a les quals s’haja arribat i les línies de debat futures. El portaveu de la Plataforma, Antoni Infante, valora que «ens trobem en una de les millors conjuntures polítiques de les darreres dècades en emergir de l’interior suficients forces democràtiques per a consolidar el canvi produït» per la qual cosa assenyala que «tenim la possibilitat real d’avançar resoltament cap a la nostra confirmació com a subjecte polític i, amb això, poder decidir sobre els més diversos aspectes de la realitat social».

Per a la mesa de diàleg s’ha convocat delegacions de 2 o 3 persones de 30 entitats (partits, sindicats, associacions…), perquè participen tant a títol col·lectiu com particular, com també persones el perfil de les quals pot ser interessant per al seminari. En l’acte obert, serà una representació dels participants en la mesa de diàleg l’encarregada d’exposar en públic el resum del debat generat.