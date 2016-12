Kevin 'UP', per Manuel Sáez

En aquestes festes seria ideal no menjar animals. I la resta de l'any, també.

: lluitar per un somni i acabar bregant per una vida, la d'una au anomenada Kevin.

Crec que aquestes festes hem de pensar en tot allò que fem. I si cal fer un esforç com l'home gran i l'explorador, fem-lo. Hem de ser conscients de tot allò que fem, inclosos el dinars familiars. Sé que és una tasca complicada. Però més complicada és la tasca d'

La pel·lícula conta la història d'un senyor gran que vol assolir el seu somni de xiquet. Comença mostrant-nos la seua infantesa, casament i vida de jubilat. Tot i que per contar això només s'utilitzen deu minuts. Uns minuts farcits d'il·lusió i desencant. La resta és: “Comença l'aventura”. I de veritat que comença l'aventura. Plena de globus, altura i il·lusió.

. Al 2009 van estrenar aquesta meravellosa pel·lícula. Per a menuts i per a adults. Perquè la cinta l'han d'entendre totes i tots. Crec que l'entenen millor els menuts que els adults.

Tinc un bon amic anomenat Kevin. És un fenomen jugant al futbol. I un paio molt maco, amable, bona gent. També atractiu per a les dones, molt agraciat. Ben casat, per cert.

