Independència o Sadomasoquisme

Dilluns, 9.10.2017. 23:53 h

L’1 d’Octubre, es va donar a Catalunya el que podria ser en un futur, el dia de la independència de Catalunya. La nova diada.



L’estratègia policial era nítida, i com més temps passa més clar es veu. La violència havia de ser molt intensa, molt concentrada i descarnada. El independentista perspicaç es pregunta si les autoritats espanyoles són poc intel·ligents, per permetre que la policia deixés anar aquest torrent de violència quan a dia d’avui hi ha internet i telèfons mòbils per enregistrar-ho tot. Però no, les autoritats no són estúpides. Les autoritats espanyoles van voler que es veiés tot, i que es veiessin unes imatges de violència quasi pornogràfica per aconseguir que, amb la difusió massiva, els catalans marxessin dels col·legis electorals esporuguits com camperols davant del senyor feudal. Cal tenir en compte que, com va dir Clausewitz, la violència [guerra] és “política,” però per altres mitjans. Els espanyols van demanar verbalment, i legalment que no féssim el referèndum, finalment ho van demanar d’una altre manera.



Tanmateix, quan van veure que no només els catalans no marxaven dels col·legis, sinó que més persones hi acudien per votar i defensar els punts de votació, l’estratègia se’n va a norris. S’abandonen les carregues policials durant la tarda, perquè només haurien aconseguit més ràbia i més resistència. I sí, més vídeos descarnats, que han aconseguit l’efecte oposat al desitjat. S’ha de dir que Espanya ha desenvolupat una estratègia atrevida, molt efectiva o desastrosa. Ha estat desastrosa.



Ara es poden donar dues dinàmiques socials a Catalunya. Per això, com a tots els parts, hi ha tanta tensió. Pot néixer la nova Catalunya, la que es defensa, tot i que es defensi deixant-se colpejar, la Catalunya viril, i per tant la que vol ser independent.



O pot haver-hi un avortament, i que entrem en l’enèsima fase de sadomasoquisme entre l’Estat i Catalunya. M’explico. Des que la violència ha desaparegut de l’Estat espanyol, els polítics han traficat amb el dolor català. És a dir que Espanya és la gran agressora, i aquesta agressió és, per se, rendible electoralment. Proposar solucions a la agressió no es planteja, només s’explota l’última agressió espanyola perquè els partits nacionalistes tinguin majoria al Parlament.

Depenent del que passi avui, pot néixer una Catalunya més maquiavèl·lica, més Occidental i per tant més lluitadora. Si se segueix la llei, i es fa una Declaració d’Independència al Parlament, la política catalana haurà canviat i buscarà la solució real, enlloc d’explotar la relació d’agressor i de víctima. Per això, depenent del que es faci al Parlament, d’aquí uns anys veurem l’1O com el dia de la independència, en el qual els catalans trenquen amb la seva història i decideixen lluitar.



Però examinem en termes d’estratègia política si interessa que hi hagi una Declaració d’Independència. Ho examinem en :



1.- Si es fa la DI, i es decideix executar-la de manera inequívoca, no donem temps a que el Govern Espanyol pressioni a més empreses perquè marxin de Catalunya. A més a més, al ser una interpel·lació a la comunitat internacional, força que aquesta es posicioni. Finalment, si hi ha algun reconeixement, aquest servirà per buscar finançament.



2.- Si es fa, però es deixa temps per dialogar, les paraules del diàleg seran buides. S’utilitzarà el temps del diàleg per aconseguir que més empreses marxin de Catalunya i Madrid aconseguirà més capital negociador. Per altre banda, el Govern Espanyol tindrà temps per intentar dividir les fileres independentistes, o pitjor encara, desplegar l’article 155 o la LSN, i tancar el Parlament durant un temps. També pot ser que Espanya dialogui. Però vistes les declaracions de líders populars, no crec que s’accepti massa diàleg. És més, s’utilitzarà aquest temps de treva per fer la guerra.



Només contemplo aquestes dues opcions.



Avui a les 1800h veurem al parlament.