NoTancarAusiasMarch

Actuació vergonyosa del Consorci d’Educació de Barcelona envers l'Escola d’Infantil i Primària Ausiàs March de Les Corts

Tothom a Les Corts sap que l'Ausiàs March, l'escola pública més antiga del barri (125 anys) és tractada d’empestada. La immensa majoria d'immigrants del barri hi són enviats perquè així ha estat d'ençà que els amics i companys de fora s'han anat establint al barri. Si repassem la història, també passà amb els immigrants de la resta d'Espanya i també els pobres, i els nens dels pares que no podien aconseguir que llurs infants obtinguessin plaça a algun altre Centre.

Ara, la situació és que la ràtio d'alumnes nouvinguts és desproporcionadament més gran a l'Ausiàs March que a qualsevol altra Escola del Districte. Per aquells que ho dubtin, els pares i mares representats a l'AMPA estan totalment a favor que cap alumne sigui discriminat per raça, religió, parla materna o lloc de procedència. De fet, són tots amics i companys, tant al Centre, com fora d'ell.

El que és indignant, és que l'Ausiàs March hagi esdevingut una escola que, ara com ara, no cobreix totes les places (!), car els pares i mares no hi volen inscriure llurs fills perquè el Districte de Les Corts, l'Ajuntament de Barcelona, la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i els directors i directores d'altres centres permeten que s'obrin línies noves (la qual cosa, com a tal, és excel·lent) a altres Escoles, mentre l'Ausiàs March es panseix, puix les Entitats abans citades, entre d'altres (no ens oblidem dels Inspectors) permeten, consenten i manipulen perquè la situació continuï com fins ara, convertint els infants nouvinguts i més desafavorits en alumnes de segona. (Això es deuen creure: l'equip docent de l'Ausiàs March és excel·lent).

Fa poc, tots i totes vam anar a la gran manifestació Volem Acollir. A Les Corts, sembla que aquesta acollida està altament predestinada, pel que fa als infants que ingressen a l'escola pública d’Infantil i Primària a Les Corts, a la 'nena lletja' del districte: l'Escola Ausiàs March.

La situació ha arribat a tal nivell, que les autoritats han hagut de trobar una solució. Fer que les ràtios siguin convergents a tots els Centres del Districte i, per extensió, de Barcelona? Ajudar, entre tots, a eliminar l'estigma del Centre? No, una d'esperpèntica i desproporcionada, per tal d'esborrar del mapa la "taca" de la que són totalment responsables: tancar l’Escola.

Així, no s'acolliran alumnes nous d'una forma escglaonada, tot començant pel nivell P3 al curs vinent, i progressivament buidar les aules fins que no quedi ningú per donar testimoni de llur funesta política amb l'Ausiàs March al llarg dels anys: "morta la cuca, mort el verí".

La pregunta és: On aniran els nous infants que s'hagin d'incorporar a partir d'ara, si falta una escola al barri? A una de nova? Això és el que diuen... el problema és que aquesta "nova" Escola (Anglesola, li diran) no existeix pas, és el solar que se situa a la cantonada Llobregat-Mar de Numància / Anglesola, i que ara és en part, pàrquing de bicicletes, i en part, edificacions... que encara s'han d'expropiar!

Per acabar-ho d'adobar, l'actual recinte de l'Ausiàs March es vol dedicar a un centre de Secundària que, certament, és urgent pel barri. I la pregunta és ben senzilla: perquè no fer l'Institut a Numància / Anglesola i deixar on és l'Ausiàs March? La resposta ja la sabeu, per tapar les vergonyes d'anys i panys.

I mentre la nova escola no es fa, què faran? Aquí, la resposta del Consorci en les seves pròpies paraules: "Les escoles Eixample II, Anglesola, Gràcia i Flor de Maig obriran portes amb dues línies cadascuna. L'Escola Cartagena, d'altra banda, en tindrà tres. Els centres educatius de Gràcia, l'Eixample i Sant Martí iniciaran el curs en mòduls, mentre que l'escola Anglesola ho farà a les instal·lacions de la biblioteca Can Rosés, una antiga masia del barri, que actualment és seu d'una biblioteca municipal." (sic.)

En una biblioteca... i si l'Escola Anglesola no està enllestida aviat? (El Pla fa constar l’hipotètic inici d’activitat de la nova escola pel curs 2020-21) Quants nens i nenes es poden encabir en una biblioteca? Quants cursos? Quantes línies per curs? Veurem barracons i instal·lacions sense el nivell que la nostra mainada es mereix? Tot plegat, impossible d'assumir per les famílies afectades per aquest, i ho dic de nou, esperpèntic Pla.

Per si faltés alguna irregularitat, tot ell es va fer d'esquena i sense comunicar-ho a l'AMPA de l'Escola, que es va assabentar dels fets d'una forma fortuïta i per sorpresa, quan un membre de l'AMPA de l'Ausiàs March, que era present al Ple del Districte, va escoltar, a preguntes de l'AMPA de l'Escola Ítaca al Regidor del Districte, Agustí Colom (Barcelona en Comú, nova política, en diuen) el fet de la futura Escola Anglesola i que els nens haurien de compartir el sorral amb els alumnes procedents de l'Àusias March (que tancava) mentre estiguessin a Can Rosés.

Per acabar, un últim apunt, potser el més greu: Què faran els pares que tenen llurs fills i filles inscrits a l'Ausiàs March amb els vailets més petits quan hagin d'anar a P3, P4,... els anys que vénen? Tenir cada nen a un centre diferent? Què no s'adonen que estan separant germans i germanes i creant un immens malson d'organització per les famílies i els infants mateixos?

És per això que prego la màxima difusió d'aquest escrit, per tal que les autoritats aturin un Pla sense cap ni peus, i facin de l'Ausiàs March una Escola tan bona com qualsevol altra per als fills i filles dels cortsencs i cortsenques, i que pugui celebrar, amb orgull, uns altres 125 anys de vida.

#NoTancarAusiasMarch