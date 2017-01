Dimarts, 17.1.2017. 12:02 h

Ramon Riera, portaveu del PP a la Diputació de Barcelona i regidor a l'ajuntament de Badalona, va dir a finals del mes de desembre de 2016, que la democràcia que tenim no podia ser de baixa intensitat perquè si no els de la CUP no podrien fer el que fan i que en temps de Franco estarien a la presó o morts.

El senyor Riera com la majoria dels membres del PP no volen recordar que el Franquisme va ser una dictadura i no una democràcia de baixa intensitat. Una dictadura feixista en els primers anys, que a partir de 1945 va anar evolucionant cap a la dita democràcia orgànica, però dita paraula representava un cabdill o dictador militar, unes corts amb representants d'un sol partit que a més eren elegits poc democràticament, per no dir a dit.

Per què diem que tenim una democràcia de baixa intensitat i qualitat?

Els principis de la democràcia liberal consisteixen entre altres en la divisió dels poders legislatiu, executiu i judicial. Quan el poder executiu té cert control del poder legislatiu o pot fer Lleis sense el poder legislatiu (Parlament) i, quan el poder executiu i legislatiu tenen cert control o decisió sobre certs òrgans del poder judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya), aleshores, la democràcia és de baixa qualitat, perquè la independència no es pot desenvolupa com hauria d'ésser.

Fins i tot seguint la cronologia de RTVE http://www.rtve.es/noticias/20100628/estatut-catalan-cronologia/291018.shtml de 2010, es pot veure que el Parlament català amb majoria va votar l'Estatut de 2006 i, que el PP amb el seu diàleg es va oposar a la majoria dels representants de Catalunya. I es podria dir que la història es tornava a repetir quan el Congrés dels diputats va aprovar un Estatut que anava retallat (Recordar que l'Estatut de la Generalitat republicana de 1932 era un estatut modificat).

Podria senyalar que en aquests temps el PSC va està per l'Estatut i que un líder del PSOE va dir que donaria suport i, sembla que passat el temps, tots han oblidat la memòria que es veu que per això són molt bons o que van llençant els llençols com el marxisme, l'autodeterminació de les nacions i, perquè no, Catalunya no és una nació, és una singularitat!?

Com deia, el PP, aquest partit tan democràtic hereu del Franquisme volia que tots els ciutadans d'Espanya votessin l'Estatut de Catalunya. Vaja que més o menys com ara, que alguns volen que tots els ciutadans d'Espanya votin el referèndum per la independència. Es veu que els catalans, que no deuen ser ni un poble encara que tenen llengua pròpia que alguns la consideren folklòrica, no estan capacitats per votar per ells mateixos el que els interessa i necessiten l'ajuda de la resta de ciutadans del que diuen Estat Espanyol!?

El PP amb l'ajuda del PSOE i, també cal dir-ho del PSC, perquè uns han fet i els altres han consentit, al veure que any darrera any amb les mobilitzacions dels catalans i amb els resultats electorals i augment dels partidaris de la independència de Catalunya o de la República Catalana, van començar una guerra bruta amb mitjans de premsa contra certs partits amb el tema de la corrupció política. En part havia putrefacció en C i U, però les acusacions contra Artur Mas i Xavier Trias eren falses perquè no s'ha demostrat el contrari; encara que ja sabeu el dit, digués pestes que alguna cosa quedarà. També cal tenir en compte que les informacions van sortir majoritàriament en plena campanya electoral.

Els que han fet i els que han consentit, han utilitzat la justícia per anar contra el Parlament de Catalunya, per anar contra la voluntat dels catalans. Serà perquè els ciutadans de Catalunya no deuen ser cap voluntat general o, igual estan corromputs per la dèria nacionalista!? Deixant de banda que el nacionalisme català generalment ha estat i és de caràcter liberal parlamentari o democràtic i, que fins i tot va lluitar contra el feixisme i que bastants nacionalistes catalans van està arrestats pel nazisme. El poble català ha demostrat la seva voluntat general o el seu desig de decidir per si mateix en tot aquest temps de manera pacífica.

Els que han fet i els que han consentit, han fet tan diàleg que van fer una operació Catalunya http://www.vilaweb.cat/noticies/operacio-catalunya-el-mapa-duna-trama-amb-origen-a-la-moncloa/ contra la majoria del poble de Catalunya que ha perjudicat a tots els ciutadans. Però aquest dany contra tots els ciutadans de Catalunya no acaba aquí. Està demostrat que els catalans pateixen un dèficit fiscal i que les inversions a pesar de les promeses no es compleixen mai perquè no es compleix el que es diu i, ara, tenen la barra de parlar de diàleg i un millor finançament, quan es van negar a qualsevol augment de finançament i, negant un pacte fiscal que altres tenen!? I, continuen parlant del corredor mediterrani, però la realitat és que encara aquest s'ha de desenvolupar totalment.

Per finalitzar parlaré de la llengua catalana. Llengua oficial en Catalunya amb el castellà. Però llengua subordinada en la justícia de Catalunya i, llengua minoritària en el cinema i, fins i tot llengua qüestionada en l'educació primària, ensenyament secundari i batxillerat. En la universitat encara està per desenvolupar-se en total naturalitat

http://www.naciodigital.cat/noticia/58210/catala/universitat/realitat/desigual/segons/territori