El nacionalisme espanyol en la Catalunya actual

Dilluns, 30.1.2017. 23:19 h

No hi ha cap vot

Els representants polítics i socials del nacionalisme espanyol en Catalunya, tenen unes actituds poc honrades. Deixant de banda la manera de comportar-se dels líders d'aquests, les males conductes de les associacions es poden demostrar fins i tot en el nom que les defineix.

Somatemps: Catalanitat és hispanitat: https://somatemps.me/

Aquesta gent no sé sap qui són encara que vagis a l'apartat indicat perquè no es troba la pàgina.

La mentida i manipulació es poden trobar en articles tan diversos com aquests d'exemple:

A) «El independentismo se mustia; hundimiento de los que se consideran solo catalanes»

B) «José Maria Pemán elogia el catalán en un famoso artículo»

Del primer article no cal ni comentar llegint el segon article. Comença aquest amb recordant que Pemán és autor de l'himne espanyol «Arriba España...» per demostrar que en 1970 en un «Vaso de agua clara» diu que el català és una evidència, però que si és problema és pels polítics.

El José Maria, va dóna suport a les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. Dirigent d'Unión Patriótica (Únic partit amb Primo de Rivera), de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) durant la II República i, forma part del govern de Franco en educació i cultura encarregant-se de la depuració política del magisteri. Serà procurador de les Corts franquistes i en els anys seixanta anirà aproximant-se al comte de Barcelona.

Somatemps, no crec que estiguin a temps, però semblen aquells sometents catalans contemporanis

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/50593/1/TFG_Cunillera.pdf que formaven part del caciquisme i de les dictadures.

Dolça Catalunya: Seny de catalanes bajo el nacionalismo: https://www.dolcacatalunya.com/

«Para qué nacimos»: «No ens agrada la Catalunya nacionalista perquè el nacionalisme és la degeneració de tot allò que estimen». «Otra Cataluña es possible; la que apaga TV3 porque deforma la realidad».

Pel que es veu, ells no són nacionalistes!? Aleshores què són? I si són nacionalistes espanyols, és que el nacionalisme espanyol no és nacionalisme? En el fons, la idea és dir que els nacionalistes són els que volen altres identitats nacionals diferents a l'espanyola. De fet, es voler vendre el concepte de patriotisme constitucional seguint les idees d'identitats postnacionals de Habermas.

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/911260-catalunya-postnacional.html

Però aquest ideal pel nacionalisme espanyol no serveix, ja que el nacionalisme alemany va derivar cap un nacionalsocialisme o nazisme racial que va causar l'holocaust i, al perdre la IIGM, no podia tornar-se a vincular a cap nacionalisme per por a tornar a caure en el nazisme i, es va argumentar en la constitució com a desenvolupament de la nació.

http://www.proyectos.cchs.csic.es/politicas-migratorias/sites/proyectos.cchs.csic.es.politicas-migratorias/files/Ciudadania_e_identidad_nacional_-_Traduccion.pdf

https://books.google.cat/books?id=YeFgtphGgEoC&pg=PA316&lpg=PA316&dq=Habermas+identitat+nacionals+i+postnacional&source=bl&ots=ni4AdlEkpY&sig=BQV166A_PGIzEILjB9x9GYDmXJ0&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiVx_vv3OrRAhXEbRQKHRtyCosQ6AEIXDAI#v=onepage&q=Habermas%20identitat%20nacionals%20i%20postnacional&f=false

Dolça Catalunya és la primera línia d'un poema de Jacint Verdaguer de 1894 que es diu l'Emigrant. Aquí més que dolça és de desagradables anticatalanistes, mentiders i difamadors com demostra la següent notícia: https://www.dolcacatalunya.com/2017/01/puigdemont-confirma-parlamento-las-filtraciones-vidal/

Ni el M.H.P confirma res en Parlament, ni fen cap cop d'estat, ni menys ens poden comparar amb Hitler. Repetir dita acusació de nazis ofèn el nacionalisme català basat en el liberalisme democràtic.

El 29 d'abril de 1934 es va fer en Barcelona una manifestació antifeixista:

http://www.fotografiacatalunya.cat/ca/cataleg/imatges/5661fc774d56fded45e0cdbc

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1934/05/01/pagina-2/33154416/pdf.html?search=manifestaci%C3%B3n%20antifascista

El president de la Generalitat republicana Lluís Companys i Jover va ser detingut, deportat per la Gestapo a la policia franquista per ser executat el 15 d'octubre de 1940:

http://www.comissiodeladignitat.cat/noticia/emotiu-homenatge-a-lluis-companys-en-el-70e-aniversari-de-la-seva-detencio-per-la-gestapo-a-la-bretana

Bastants catalans exiliats a França després de la Guerra Civil, van anar a parar als camps nazis:

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/amat-piniella-roig-mauthausen/montserrat-roig-i-els-catalans-als-camps-nazis/audio/736787/

Ferran Vila en l'Unionisme civil intenta agrupar-se per plantar cara al referèndum ja va parlar de Somatemps i d'altres entitats nacionalistes espanyoles:

http://www.elnacional.cat/ca/politica/unionisme-civil-agrupa-plantar-cara-referendum_132939_102.html

Jordi Borràs va escriure Plus Ultra: Una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya:

http://pol-len.cat/llibres/plus-ultra-una-cronica-grafica-de-lespanyolisme-a-catalunya/

També el llibre Desmuntant Societat Civil Catalana:

http://llegirencatala.cat/llibres/desmuntant-societat-civil-catalana/