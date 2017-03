Que no ens enganyin ni facin por

Dimarts, 14.3.2017. 05:34 h

En aquests mesos, des de partits nacionalistes espanyols a Espanya i Catalunya i, des de mitjans de comunicació afectes al nacionalisme espanyol, vaticinen noves eleccions al Parlament de Catalunya. Els arguments han estat diversos, des de possibles dificultats per aprovar pressuposts, per les diferències entre Junts pel Sí i la CUP, fins el cas Palau. El nacionalisme espanyol utilitza qualsevol argument per insistir en el fi del que anomena deriva independentista.

No ens enganyaran, no estem incontrolats ni ens deixem emportar pel corrent, sabem el que volem. I sabem que la possible corrupció de l'antiga C i U, no pot frenar el procés cap a la construcció de la República Catalana. No podrà dividir els partidaris d'aquesta, ni fer perdre l'optimisme d'aconseguir l'objectiu d'independitzar-nos d'Espanya.

No ens faran por, perquè només saben que utilitzar aquesta, que va des de fer dubtes a la viabilitat econòmica de la futura Catalunya a l'entrada d'aquesta a la UE. Només saben argumentar utilitzant la justícia o la guerra bruta contra Catalunya. Només saben que dir amenaces. Han fet alguna cosa més? Han proposat alguna cosa més al govern de Catalunya i als ciutadans que s'han manifestat reiterades vegades per la independència? No! De fet en tractat amb menyspreu qualsevol cosa que des de Catalunya es fes o es demanés.

Endavant amb la unitat i cap a la via del referèndum unilateral o la proclamació unilateral, perquè això només ens afecta a nosaltres i som els que decidim, els que hem d'expressar la voluntat que tenim, el futur que volem.

Sóc conscient de que alguns han perdut certa esperança d'aconseguir el que volem, encara que creuen en la causa de la llibertat nacional. Tinc coneixement de que alguns no estem a entitats com l'ANC, Òmnium, Súmate, etc. Però no per això, deixem de ser partidaris de crear una nació catalana democràtica. Cada un fa el que creu convenient i el que pot.