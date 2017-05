L'infantilisme de certa esquerra?

Dimarts, 9.5.2017. 22:39 h

Recortes Cero va posar una pancarta en la Fira d'Abril que deia «No volem murs ni de Trump ni de Puigdemont» en la que defensant la unitat del poble treballador, estava en contra de la independència de Catalunya: http://www.directe.cat/noticia/603211/recortes-cero-aprofita-la-feria-de-abril-per-equiparar-puigdemont-amb-trump

Així mateix va escriure una carta a Lluís Llach on li deia que no aixequés muralles, ni fronteres, ni banderes, per separar el que sempre ha estat unit: La unitat del poble treballador de totes les nacionalitats i regions d'Espanya: http://www.recortescero.es/reflexiones/carta-abierta-a-lluis-llach/

Tot plegat és un despropòsit, està fora de lloc i, ideològicament és un error o un acte de mals instints. La creació d'un estat nacional català, no suposa la creació de cap mur, ni frontera. Primer, perquè cap partidari del nacionalisme català no ha parlat mai i, així, Puigdemont no es pot comparar amb Trump. Segon, perquè en la Unió Europea, no hi ha cap mur, encara que sí fronteres d'aquesta amb segons quins països.

No es pot defensar la unitat del poble treballador i anar contra la independència de Catalunya en nom de la unitat dels treballadors de totes les nacionalitats i regions d'Espanya. Primer, perquè la resta de treballadors d'altres nacionalitats què? Segon, perquè Espanya no reconeix altres nacionalitats dintre seu per molt que ho digui la constitució espanyola. Tercer, perquè en nom d'aquesta unitat es vol mantenir els treballadors catalans en una monarquia constitucional que defensa un nacionalisme espanyol que té una bandera i, en un moment històric, on els treballadors catalans poden aconseguir una República Catalana que podria desenvolupar-se millor que l'estructura que tenim actualment.

El cert, és que dir que aixecarà muralles, fronteres i bandera per separar, és repetir els discurs del nacionalisme espanyol més reaccionar del PP i Ciudadanos i el del suposat progressista del PSOE-PSC. És una demagògia, un error ideològic. S'ignora el dret d'autodeterminació de les nacions i, les llibertats civils dels ciutadans de Catalunya per decidir el seu futur i, així es va contra la nació catalana.

Quan parlen de l'enemic comú, es refereixen a la burgesia i al capitalisme? Primer, el concepte de burgesia ha evolucionat amb el temps. Segon, suposant que dita evolució no afecti el significat, per mantenir la suposada unitat del poble treballador -Concepte que també ha evolucionat en el temps-, s'obliga als treballadors catalans a està sotmesos a la burgesia espanyola i al capitalisme espanyol, els quals, suposen un sistema injust de finançament econòmic i, la sotmessió política i cultural al nacionalisme espanyol del poble català. De tota manera, pel que fa al capitalisme, s'ignora la pràctica globalització d'aquest. Les contradiccions són evidents.