Dimarts, 13.6.2017. 21:07 h

No hi ha cap vot

En aquest present, on la democràcia de voler votar i decidir el propi futur està considerada com a cop d'Estat, etc. Vull posar un exemple que he vist en una investigació que estic fen en la Causa General de Tarragona en l'any 1940.

Escrit del «Comisario Jefe» 26 d'octubre de 1940. Tarragona:

«En el archivo de la comisaria existe el documento»: Don Josep Ixart i de Moragas, advocat, casat, major d'edat i veí de la present, com a president de la Lliga Autonomista Republicana de la present, a V.S. atentament exposa: Que amb motiu de la diada de Sant Jordi, l'entitat de la seva presidència ha organitzat un acte patriòtic, en el seu estatge social, Rambla 14 d'abril 54, pel dia 23, a les 11 matí, en el qual es faran els parlaments adients a la festa de Sant Jordi, a càrrec dels senyors A. Talavera, Martí Marias, Amadeu Gussart, José Fernández i la senyoreta Maria Maimus. L'acte és per invitació.

Aquest acte va ser autoritzat el 22 d'abril de 1936. El comissari en cap de Tarragona tradueix l'escrit i envia la informació a la Causa General. De fet, dit funcionari franquista segueix la Llei de responsabilitats polítiques de 9 de febrer de 1939; en el capítol 1, article primer posa: « Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.»

Que uns parlaments adients a la festa de Sant Jordi, encara que sigui un acte patriòtic català, fossin considerats elements de subversió ja diu molt del que representava el Franquisme. Ara, cal veure el fons de la qüestió i veure quines mesures de repressió podria representa dit escrit a tota la gent que es nomena.

La conclusió personal és que hi ha Lleis que no són democràtiques ni justes.

Font: Causa General de Tarragona, 1443. Expedient. 2. «Declaraciones de testigos de la pieza principal o primera de Tarragona». Imatge 124-125.

«Jefatura del Estado: Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades políticas»