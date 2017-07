Els vils en política (I)

Dijous, 20.7.2017. 23:12 h

Són els menyspreables pels seus baixos sentiments i per la manera de com procedeixen en política.

Probablement em faré repetitiu, cansaré a certa gent, però crec que cal insistir en certs partits i certs polítics perquè demostren una incoherència i una deshonestedat a part d'actuar amb mals instints humans.

L'objectiu d'aquesta gent és l'engany a la ciutadania utilitzant texts, discursos i fen accions que semblin que defensen els interessos i les aspiracions del poble. Però la realitat és un altra, només busquen el manteniment de les seves butaques personals -el propi benefici- sense tenir cap tipus d'ideologia i sense ètica humana o sense cap deure cap els seus conciutadans municipals i nacionals.

1. PSC-PSOE: Diuen que impulsaran la reforma constitucional a partir del setembre. El text és la Declaració de Barcelona (Pel Catalanisme i l'Espanya Federal). També diuen que demanaran l'anul·lació del judici del President Companys.

A alta hora! I per fer la reforma constitucional amb sentit federal, primer una comissió al Congrés per començar a debatre. I pensen demanar el suport de Ciudadanos!? I en el cas de que no sigui possible tot això, intentaran una comissió d'estudi o mixta al Congrés i al Senat.

Tot això s'anirà en fum!

Segons ells, la reforma constitucional, reconeixerà les aspiracions nacionals de Catalunya, normes que milloraran l'autogovern, un acord de finançament autonòmic i, l'establiment d'un Senat federal com a representació territorial. Així mateix, reconeixeran la llengua, la cultura i els símbols de Catalunya. La plurinacionalitat lingüística en el Senat i UNESCO.

«Prometer el oro y el moro». Tenint l'experiència que té el poble català amb les promeses fetes, amb el passat, amb el que va succeir amb l'Estatut de 2006, amb les declaracions dels líders del PSOE-PSC, etc. Es pot tenir confiança amb aquesta Declaració de Barcelona? I en el cas de dóna esperança al text, són factibles aquestes comissions? I de veritat es pot tenir el suport de Ciudadanos?

2. Catalunya un sol poble. Pablo Iglesias i Xavier Domènech: Aquests diuen que reconeixen el dret a decidir, la sobirania de Catalunya. Però que volen un model d'organització territorial plurinacional que no exclogui el debat sobre la confederació.

Amb el conte de que Catalunya necessita continuant augmentant les aliances en la lluita per la sobirania a tota Espanya, diuen que el primer d'octubre, serà una amplia mobilització a la que donaran suport. Però que el dia dos d'aquest mes, s'haurà de continuar treballant per un referèndum que impliqui a tots els catalans. En conclusió, es necessita construir àmplies majories.

Enganyabadocs! Molta aparença, poc valor! Si es reconeix el dret a decidir i la sobirania, es reconeix l'autodeterminació. I un cop aconseguida aquesta, en el cas que es volgués, es podria fer una confederació amb altres pobles amb els que volguéssim tenir uns objectius comuns.

Catalunya no necessita continuar augmentar les aliances, perquè el que necessita Catalunya és que aquests polítics que representen uns partits, només donin suport al poble català, al Parlament i al govern de Catalunya i, així, ja tindríem una amplia majoria. Però no! Volen aliances a tota Espanya per fer possible un referèndum pactat i, la poca gràcia és saber en qui compten?

Per una altra banda, dir que el primer d'octubre només serà una mobilització és un menyspreu, i encara ho és més dir que no implicarà a tots els catalans. Perquè podrà votar tothom qui vulgui!