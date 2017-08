Pineda de Mar (Dels pressuposts participatius a la revetlla del PSC)

Dimecres, 16.8.2017. 20:22 h

I Pineda ha començat els pressuposts participatius, ha, ha, ha! La primera fase de l'aplicació és la recollida de propostes que milloren el municipi. Però tenint en compte la limitació del pressupost caldrà que siguin de petites actuacions i no es tindran en compte grans projectes.

Després de vàries fases, finalment, del 25 d'octubre al 19 de novembre, des de 16 anys, podran votar un màxim de 10 actuacions entre 55 propostes. (Tranquils que de moment van 23 i ja temps fins el 7 de setembre).

En un escrit ja vaig dir que això em semblava més decoració que no pas contingut. No hi ha molta informació a la població. És més, diria que hi ha més informació de la Revetlla de Pineda, que realment és la del PSC!?

El PSC ja té aquestes coses, presumeix de l'obra feta en la revista municipal, té altre pamflet que també li fa glòria i, té una periodista afí en un diari comarcal que oportunament dóna notícia de les bondats del govern municipal. Però en compte, aquest PSC no facilitarà la veritable democràcia on els ciutadans de Pineda podran votar mitjançant el referèndum del primer d'octubre per poder decidir per nosaltres mateixos si volem República Catalana o, l'autonomia retallada i menyspreada que tenim pel govern espanyol. Aquest PSC prefereix la monarquia encara que diu tenir ideals republicans; prefereix el nacionalisme espanyol a la ple desenvolupament de Catalunya com a nació encara que es diuen catalanistes. És un partit que ven un fals federalisme que no va més enllà de les comunitats actuals on Catalunya serà una singularitat i, on suposadament tindrà un millor finançament i respecte institucional i cultural.

Conclusió: Els ciutadans de Pineda, per dignitat democràtica, per catalanitat, no haurien d'anar a una Revetlla que porta en nom de la vila, però que és d'un partit polític poc democràtic i poc catalanista i, que només ven paraules buides de contingut.