No a la por. No a la provocació. Votem i, guanyem!

Dimecres, 27.9.2017. 15:54 h

El govern d'Espanya ens vol fer torbar l'ànim mitjançant la (In)justícia al 9-N, mitjançant la (In)justícia al referèndum, mitjançant la invasió de la policia espanyola i de la guàrdia civil que venen de fora de Catalunya i que no entenen la nostra llengua.

El govern d'Espanya recerca provocació, cercar una resposta de violència de la ciutadania catalana per justificar el seu relat d'intervenció a Catalunya argumentant que hi ha violència als carrers i per assegurar la convivència dels catalans!?

En nom de la Llei, de la democràcia, de l'Estat de Dret, es va contra un referèndum que també és una Llei, que s'ha fet en democràcia, que està basat en el dret internacional dels pobles a l'autodeterminació.

En nom de la Constitució com a Llei suprema de la sobirania nacional espanyola, es va contra els drets humans i contra els drets civils al imposar-nos un estat policial, una violència d'estat, una coerció de la nostra voluntat de pensament i d'acció. Ens volen com a xais per anar a l'escorxador i que ens resignen a l'espoli econòmic i a la desnacionalització catalana.

En nom de tot plegat, trepitgen les nostres llibertats d'expressió política i ens fan por amb l'obertura de diligències fins i tot per voler enganxar cartells pel referèndum.

Catalans! La Constitució ja no ens representa, no ens serveix o no ens és útil per defensar els nostres interessos. Com a poble, com a entitat col·lectiva, som també una sobirania nacional que desitja decidir, que vol governar i que no es vol sotmetre a un autoritarisme vestit de democràcia.

Els catalans, a pesar del torbament de l'esperit, a pesar de les excitacions a les que siguem sotmesos com l'estat policial fins i tot de la nostra pròpia policia. Ens haurem de mobilitzar el diumenge 1-O com un 11-S i anar a votar en massa i, com un riu que augmenta el seu cabal pel desglaçament, haurem d'anar a posar la papereta i reivindicar el dret a vot. Haurem de fer presència a les taules i col·legis electorals. Haurem de desobeir per mantenir la nostra voluntat d'expressió i, haurem de ser conscients de que pot haver algun tipus de repressió.

Encara que tinguem por, haurem de fer tot això per dignitat nacional i individual, per la democràcia i la justícia. I encara que ens vulguin provocar, haurem d'empesar els instints que tinguem de dóna respostes de violència, per fer una desobediència pacífica i festiva.

Aquest diumenge és molt important que anem a votar, és una data cabdal de demostració del que volem i, no podem fallar. Hem d'anar per guanyar!