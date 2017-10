El perdó i la responsabilitat política (Resposta a Xavier Amor, alcalde de Pineda).

Dimecres, 11.10.2017. 10:43 h

El senyor Amor ha escrit una carta a La Vanguardia en que demana perdó1. Com a ciutadà de Pineda em veig en l'obligació de dóna resposta:

1. Com humà haig de perdonar.

2. Com a ciutadà vull remarcar el següent: 2.1. No només no ens va acompanyar a votar, si no que va obstaculitzar el nostre dret a votar no facilitant els locals municipals perquè poguéssim votar com sempre.

2.2. Diu que com alcalde de tots els ciutadans va optar per complir la Llei. El fet, és que ho és, però com tal va optar per complir la Llei espanyola i va menysprear la Llei catalana, va menystenir la voluntat de bona part de la ciutadania de Catalunya i les reivindicacions que havien fet. Va seguir els dirigents del seu partit PSC i del PSOE i no va fer com altres alcaldes socialistes que van facilitat el vot als seus ciutadans2.

2.3. Desconec com va fer per complir que la jornada fos cívica. Els que van fer allò que cal, van ser els ciutadans que van dormir als col·legis, van ser els voluntaris que van organitzar el referèndum, van ser els ciutadans de Pineda que van fer cua de forma cívica esperant votar a pesar de l'angoixa produïda per la repressió policial en altres bandes, per l'obstrucció continua per part del govern espanyol dels cens universal, per la presència de la policia nacional i de la guàrdia civil al migdia i a la tarda.

2.4. El senyor Amor, finalment, condemna la violència policial, cosa que és d'agrair. Més val tard, que mai.

2.5. Diria que a la policia nacional no li va succeir cap violència en la seva estància a Pineda. Si es va trencar certa pau social o per dir-ho clar, si va haver una protesta presencial de ciutadans als llocs on estaven, seria perquè ja s'havia trencat la convivència per la repressió policial al no deixar votar. Repetim, només es volia votar i no era necessària cap violència policial per reprimir un dret fonamental. Es va actuar amb violència per fer por i impedir que ens poguéssim expressar amb llibertat en nom d'una suposada Llei suprema. Per una altra banda, els responsables polítics, l'ANC, els bombers, van fer que la indignació no acabés en violència.

2.6. Desconec si l'Ajuntament no coneixia si venien cossos policials a Pineda. Sembla poc probable que això no fos conegut encara que els establiments siguin privats.

2.7. Diu el senyor Amor que es situa en el diàleg; no ho veig així, es posiciona amb una estratègia de partit que parla de conversar per poder solucionar, però que de fet dóna suport al PP, el qual té una política repressiva mitjançant la justícia i la policia i, que no vol cap comunicació per ara amb el govern català. De fet, el PSOE i, per tant el PSC, defensen una unitat territorial d'Espanya i, per tant, no admeten una sobirania catalana pròpia i no es interessa tampoc cap diàleg. Només els interessa Espanya: «La indisoluble unidad». Però quan aquesta unitat va contra l'autonomia de la nacionalitat catalana al retallar el seu Estatut, etc. Dita nacionalitat, pot desenvolupa el dret a l'autodeterminació3.