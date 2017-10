Del primer d'octubre a la via eslovena.

Dijous, 12.10.2017. 07:17 h

La primera data de fet va començar el 29 de setembre o amb la preparació del referèndum del primer d'octubre. El cert, és que la ciutadania estava a primera hora fen cua en els col·legis electorals. La gent va començar a comentar i mostrar les primeres càrregues policials que els enviaven per vídeo als seus telèfons mòbils. Tot i així volien votar i es van mantenir en els seus llocs, s'anaven tornant per qualsevol eventualitat i, les persones grans i els que tenien problemes de mobilitat eren ajudats i tractats amb preferència. Finalment i a pesar de tots els entrebancs es va votar i, el resultat és prou clar, ha guanyat el Sí!

El dia 3 va haver una aturada general i manifestacions als ajuntaments per protestar contra la repressió policial.

El dia 10 es va proclamar la República Catalana, però es va deixar en suspensió per una mediació externa i una negociació amb el govern d'Espanya. (Via eslovena).

El dia 11 el govern d'Espanya rep el suport del PSOE, Ciudadanos per iniciar la suspensió de l'autonomia de Catalunya o l'article 155. Per una altra banda el PP i el PSOE parlen d'una reforma de la constitució d'aquí 6 mesos. La UE té confiança amb el govern d'Espanya encara que la va advertir de que la violència no era el camí i, dóna suport al dit canvi en la Constitució.

Em sembla clar que no hem de trigar gens en aixecar la suspensió de la República Catalana i proclamar efectiva la independència o un nou Estat Català en forma de república.

Els processos judicials contra polítics, associacions, mossos, etc. Continuen i s'augmenten. Per una altra banda queda clar que no volen negociar, ni dialogar, ni res que no sigui la suposada tornada al Estatut o al que ells considerin legalitat. Finalment, que els ciutadans sabem, no veiem cap posició de mediació possible per part de la UE, ni de cap altre organisme que el govern d'Espanya accepti.

Per tot plegat, només resten dos opcions: 1. S'accepta el que diu el govern d'Espanya i anem cap a la reforma i la traïció. 2. Anem cap a la ruptura i fem la República Catalana.