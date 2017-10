Menys martingales, més República Catalana!

Dimecres, 25.10.2017. 17:40 h

Estava fen un altre escrit:

«Catalunya, raonaments i sentiments

Desitjo que aquest escrit quedi anul·lat pels fets del futur.

Els raonaments són que la via eslovena en la pràctica del país d'origen va funcionar, que en la teoria, fer suspensió de la declaració d'independència a l'espera d'una mediació i diàleg, pot dóna resultats. Però en la pràctica, el govern d'Espanya no vol cap mediació ni diàleg i, dels únics que podria acceptar mediació internacional sembla que sigui la Unió Europea (UE) i, aquesta, no està disposada a fer-ho si Espanya no li demana. Es podria escriure més sobre la UE com que els principals parlen de que no acceptarien la independència de Catalunya. O de que van condemnar la violència policial, però que cal diàleg i, que fins i tot que es pot trobar solució dintre de la Constitució Espanyola i, que tot plegat és un afer intern espanyol.

Que no acceptin la independència és un fet dintre de la «normalitat», només accepten els fets consolidats. Que creguin que es pugui fer diàleg veien l'actitud del govern espanyol, és mentir o fugir d'estudi. Que diguin que es pot trobar solució en la Constitució Espanyola, és ignorar la realitat del que ha passat i succeeix en Espanya o és mentir.

Per una altra banda, la via eslovena no pot ser igual a la catalana, cada país té les seves característiques i, Catalunya i Eslovènia tenen punts bastant diferenciats. Aquesta nació formava part de la República (Democràtica, Popular i) Socialista Federal de Iugoslàvia, però era una República Socialista. En 1990, es fan eleccions lliures i democràtiques (Liberalisme polític) i, a finals del mateix any es fa el referèndum d'independència en que guanya el Sí. En 1991, després d'una curta guerra amb tropes federals, s'aconsegueix aquesta totalment.

Catalunya, després d'anys de manifestacions multitudinàries, després de un procés participatiu que tenia que ser consulta no vinculant, després d'unes eleccions democràtiques on les forces independentistes van tenir majoria parlamentaria. Va aconseguir fer un referèndum d'independència i es va aconseguir votar a pesar de la por, la coacció i la violència del govern d'Espanya. I el resultat va ser un Sí a la independència.

El dia 9 d'octubre, aquest resultat es va traduir en una declaració d'independència que va ser suspesa per poder dóna un temps a la mediació i al diàleg. Els fets han demostrat que no pot existir, però es continua amb aquesta estratègia a pesar de que han tancat a la presó els dos màxims dirigents de les associacions independentistes Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. El govern d'Espanya va iniciar l'article 155...»

Però l'he deixat incomplert. Menys martingales què vol dir? Que és l'hora definitiva de proclamar la República Catalana i assumir les conseqüències.

Vol dir que no hi mediació possible en aquests moments per part de la UE, ni que el govern d'Espanya accepta cap diàleg en les actuals circumstàncies.

Vol dir que no es pot ajornar, dilatar, etc. més la proclamació de la República Catalana, que cal fer-la efectiva anul·lant la suspensió d'aquesta.

Vol dir que no pot haver cap excusa per no fer-ho. Que els més de 10.000 policies espanyols que han portat a Catalunya no poden ser cap coacció. Que no podem tenir cap por a cap tipus de repressió per part del govern espanyol perquè no em fet res malament, perquè només volen aconseguir un desig col·lectiu de dignitat nacional i convertir-nos en una nació on la democràcia es pugui desenvolupa, on l'economia pugui desenvolupar-se sense patir la sagnia de l'estat espanyol, on l'ensenyament i la cultura siguin els valor de la nostra societat.

Vol dir que no acceptem cap tipus de martingales o enganys com la convocatòria d'eleccions, que no volem cap reforma de la Constitució, que no acceptem cap tipus de monarquia, que no volem una República Centralista o Federal que no admeti un Estat Català lliure i independent que pugui decidir el seu futur.

Vol dir que no ens ha de fer por el no reconeixement de la UE perquè les grans nacions que la dirigeixen prioritzen pràcticament els aspectes econòmics més que la democràcia i la humanitat.