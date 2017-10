Data de caducitat: 19 d'octubre

Dissabte, 14.10.2017. 21:19 h

8 de setembre

El 8 de setembre el Parlament va aprovar la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República , que diu, entre moltes altres coses:

Article 1: “Catalunya es constitueix en una República de Dret, democràtica i social.”

I a la disposició final tercera aclareix: “Aquesta Llei entrarà en vigor una vegada (…) es compleixi allò que disposa l’article 4.4 de la Llei del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.”

Aquest article 4.4 de la Llei del referendum concreta: “Si en el recompte dels vots vàlidament emesos n’hi ha més d’afirmatius que de negatius, el resultat implica la independència de Catalunya. A aquest efecte el Parlament de Catalunya dins els dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura electoral celebrarà una sessió ordinària per a efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l’inici del procés constituent.”

No s’ha celebrat cap més ple des de llavors.

6 d’octubre

A les 16h. es varen entrar al registre els resultats definitius del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre (la Sindicatura electoral va ser abolida, per tant, en va assumir les atribucions el seu òrgan superior: el Dept. de Presidència).

8 d’octubre

A les 16h. del dia 8 vencia el termini de 48h. indicat en la Llei del referendum. El Parlament hauria d’efectuar la declaració formal de la independència. És diumenge, així que no hi ha ple del Parlament (bons càlculs, també…). El ple es convoca per l’endemà dilluns 9, però el Tribunal Constitucional el suspèn. En conseqüència, no es fa la votació ordenada per la Llei del referendum i aquesta no pot entrar en vigor. Seguim sent una comunitat autònoma espanyola.

10 d’octubre: l’embolic. O no.

El president compareix davant el Parlament i diu literalment: ”Assumeixo el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República”. Agafat al peu de la lletra, “assumeixo el mandat” només és una declaració d’intencions sense efectes legals. Això no ens fa independents. Ni vuit segons, ni zero, ja que la Llei del referendum aclaria que ho havia de ratificar el Parlament.



Després afegeix: “proposem que el Parlament suspengui els efectes de la Declaració d’Independència…”. Però, per a que aquesta suspensió entri en vigor, també s’hauria de votar en un ple. Com, si no, un Parlament podria supendre o aprovar res?



Encara no s’ha activat la llei fundacional, així que, si se celebrés aquest ple “de suspensió”, caldria votar dues vegades: primer, per a “efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l’inici del procés constituent.” i, després, tornar a votar per a suspendre la votació anterior. I acte seguit ja ens podríem suicidar tots sense més preàmbuls.

La “declaració formal” ja hem vist que no s’ha efectuat. “Els seus efectes” no existeixen, òbviament, si no hi ha hagut declaració. I el numeret improvitzat de la signatura dels diputats fora del ple no té cap pes legal. Resumint: seguim sent una comunitat autònoma espanyola.



Impass: dilluns 16



Tanmateix, el govern espanyol espera que dilluns el president Puigdemont aclareixi si hem declarat o no la independència. Si ens considerem ja sobirans potser seria més coherent no donar cap resposta als requeriments d’un govern forani. Però tampoc importa massa, perquè la vicepresidenta explica que “se considerará "confirmación" que no conteste al requerimiento o que no lo haga con una "simple respuesta afirmativa o negativa”.”



La Saenz de Santamaria vol un SI o un NO. I això no ho tindrà pas, per la qual cosa haurà d’interpretar que sí, que hem declarat la independència. Si ho diu ella, que mana tant, no veig per què li hauríem de portar la contrària.



El dia clau: dijous 19



L’article 155 i l’inici de suspensió de l’autonomia s’activarà dijous 19, segons han anunciat. I, amb ell, el reconeixement implícit de la nostra independència.



El Parlament va vincular les dues lleis (fundacional i del referendum), la majoria de SÍ en el referendum i la posterior declaració d’independència des del mateix Parlament. Es tracta d’una cadena d’esdeveniments en la que l’execució de cadascun està subordinada a la realització exitosa de l’esdeveniment anterior. Per la qual cosa, si s’admet el darrer esdeveniment (la declaració d’independència), s’està admetent la validesa de tots els altres. Així, doncs, si, tal com sembla que passarà, el govern espanyol interpreta que sí, que hem declarat la independència, estaran donant legitimitat a totes les passes que portem fetes: la llei fundacional, la celebració del referendum, el seu resultat amb el Sí guanyador i, finalment la declaració d’independència pròpiament dita, sense ni que nosaltres l’hàgim votat.



“Catalunya es constitueix en una República de Dret, democràtica i social.”. Seran ells mateixos, qui ens ho validin. Seran ells, qui ens declarin independents. Dijous.



Però, a més, s’ha convocat Ple del Parlament per dimecres i dijous. En principi es presenta com un ple rutinari, sense cap ordre del dia especial. Es pot celebrar un ple “ordinari” en plè huracà? Recordem que encara hi ha pendent “una sessió ordinària per a efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes, i acordar l’inici del procés constituent.”. Ho diu la Llei fundacional de la República, la mateixa que el govern espanyol s’està entossudint en donar per bona. I ja tenim sessió ordinària. Dijous.