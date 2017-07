El missatge ambigu d'Ada Colau sobre el referèndum

Barcelona en Comú Dimarts, 11.7.2017. 13:35 h

Ada Colau ha tornat a fer servir les xarxes socials per intentar entabanar els internautes amb un missatge on es diu tot i el contrari de tot. El Papa Francesc no hauria sabut fer-ho millor. A través d'un text boirós i ambigu, típic de qui no vol que se l'entengui, la líder màxima dels comuns s'ha desmarcat de tota decisió sobre el referèndum, per tal que cada lector pugui interpretar el seu missatge segons la seva ideologia i els seus desitjos.



Vegem el contingut del seu missatge:



1. Sempre hem estat un espai sobiranista que defensa i treballa activament perquè Catalunya pugui decidir la seva relació amb l’estat a través d’un referèndum efectiu, amb garanties.



O sigui, Colau & co. treballarien "activament" per un referèndum acordat amb l'estat espanyol? Ara bé, potser ella no se n'ha adonat perquè estava ocupada difamant els adversaris polítics, però això ja s'ha intentat i ja s'ha comprovat que és impossible.



A més, encara es parla de "relació amb l'estat"? Per als que reclamen el referèndum, tota relació ja fa temps que s'ha acabat. Ara, el que s'ha de decidir és si trencar-la o no, aquesta relació malaltissa. I qui simplement vol canviar-la, sense trencar-la, que vagi a votar i voti "no".



I pel que fa a la demanda de garanties avançada per una persona que s'autoproclama revolucionària, millor sobrevolar la contradicció...



2. El nostre consens intern és la defensa del referèndum, en canvi som un espai plural sobre les possibles respostes: tenim independentistes, federalistes, confederalistes... i per nosaltres aquesta pluralitat és una de les principals fortaleses del nostre espai, perquè ens apropa a la realitat plural del país. Cuidar aquesta pluralitat és per nosaltres un objectiu polític prioritari.



Si és veritat que dintre els comuns hi ha de tot, per què no donar ple suport al referèndum, sigui com sigui, vagi com vagi? I que cadascú expressi les seves "possibles respostes". Massa fàcil presumir de pluralitat i després imposar una posició segons les exigències electorals dels seus dirigents. Sovint, l'intent de no descontentar ningú...



