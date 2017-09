Clash Royale, un dels jocs més populars del moment

Jocs Dilluns, 11.9.2017. 10:43 h

¿Clash Royale de que es tracta?

Avui parlaré d'un dels jocs que més està donant a parlar entre el públic jove i no tant jove, es tracta de, desenvolupat per, creadors d'altres títols molt reconeguts com per exemple el míticClans. Aquest joc el podem trobar a qualsevol mòbil de gent jove per tot arreu, podem dir que si l'any passat el boom el va tenir el joc de, en aquest 2017 el joc de modasense cap mena de dubteque porta jaa les tendes d'aplicacionsEl joc en si mateix es tracta de combats entre jugadors en tems, on les "armes" a utilitzar són cartes d'unitats que podem anar desbloquejant mentre juguem i avancem de nivell. A mesura que anem guanyant combats contra altres jugadors, anirem rebent copes que indicaran que tan bons som dins del joc, quant més alt tinguem el nivell més cartes podrem aconseguir i com podem esbrinar, a major nivell millors cartes. El tema de les cartes podem veure que està classificat en diversos tipus, les comunes, que són les més fàcils d'obtenir, les cartes especials, les èpiques i per últim les millors i més poderoses, les cartes llegendàries. Aquestes últimes és realment complicat d'aconseguir alguna, però amb temps i paciència en guanyarem.Si encara no teniu el joc instal·lat al vostre mòbil i us crida l'atenció, sempre pots visitar aquesta web de Clash Royale o directamentsi ets d'Android o simplement per poder veure consells molt útils com per exemple consells de baralles competents per guanyar o estratègies.Per altra banda també podràsi buscat per molta gent, a dins del joc existeixen unes monedes de canvi que són "gemmes", amb aquestes gemmes podràs comprar or, millorar les tevesmés ràpid o aconseguir més fàcilment cartes poderoses com les llegendàries comprant cofres màgics o super màgics. Sifer-ho des de aquí

¡Ara tenim la nova carta llegendària del Megacaballero!

Si, l'última carta queha afegit al joc es tracta d'una carta molt poderosa que té el nom de, és sense cap dubte una de les més fortes del moment, es van crear algunes oportunitats úniques per tal d'aconseguir-la més fàcilment, però ara ja la podem guanyar metres juguem, només ens fa falta tenir una mica de sort perquè ens surto a l'obrir un cofre. Ara aquesta carta és l'objectiu de tots els jugadors, ja que tenir-la entre les teves unitats pot decantar la victòria cap al teu costat amb més facilitat, així que després de tot això...i tu, ¿encara no jugues aSi necessiteu més informació sobre aquest magnífic joc, la podreu trobar a la Viquipèdia