Coneix la beta de Call of Duty WWII

multijugador

llançat la, la qual de moment està disponible per als usuaris que han fet la reserva del joc, aviat arribarà a PC, no obstant això, de moment està disponible per als usuaris de la consola de Sony4. Aviat arribés també a la consola anomenadaDe la forma que fora, va sortir abans de l'esperat, i ja hem tingut l'oportunitat de veuredel joc i així observar les millors característiques de Call. El més destacat de moment, podria ser la nova mobilitat, ja que no tenim l'opció de fer els típics salts gegants, o frenètics vols, lliscar-los pel sòl,tot s'ha fet una mica més difícil. Podríem dir que de forma sorprenent s'ha tornat al clàssic.Ens trobem dins de la, i pràcticament es respira per tots costats: obtindrem armes noves, tot tipus de roba, sons, i molt més. Sempreun mini mapa molt cridaner, però aparti els jugadors tenen veus que ens indiquen que han visualitzat un enemic, la posició en la qual es troba,Com ja se suposava, en una beta no es revelen totes les característiques, no obstant això, tenim el, una gran quantitat de mapes, i alguna que una altra cosa.La beta i el joc complet arribessin aviat a PC, els usuaris estan impacients esperant per descarregar-ho i instal·lar-ho en el seu ordinador.