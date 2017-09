Aplicacions Dijous, 28.9.2017. 18:56 h

IMBox, es tracta del WhatsApp que usa la policia

app imboxapp imbox ( 1 vot ) carregant carregant



Avui dia, ja no és recomanable que la policia Nacional faci ús de WhatsApp o les aplicacions que existeixen per a missatgeria instantània amb la finalitat de mantenir comunicació entre ells, és a dir, que usin aquestes apps en el seu temps laboral. S'ha creat la app, IMBox, aquesta ofereix l'opció d'intercanvi de missatges per a persones que són professionals.



Això és una recomanació de les adreces de policies, els qui no van a permetre que se segueixi fent ús de les típiques aplicacions de missatgeria als moments en els quals els agents estan duent a terme totes les seves operacions.



Era molt comú que ells usessin WhatsApp



De moment, mai s'havia buscat forma alguna de regular aquest tipus de coses, i els agents solien utilitzar moltíssim l'aplicació WhatsApp, fins i tot sabem que també Telegram era de les més comunes, tot pensant a dur a terme l'intercanvi d'informació mentre estaven treballant.



L'aplicació que es considera com a oficial, té per nom IMBox, estem parlant d'una aplicació de servei de pagament, ella té l'opció de brindar-los màxima seguretat als agents, tot gràcies a un canal xifrat per mitjà del com els seus missatges seran totalment privats.



Més sobre IMBox



Aquesta app, té una interfície que no és gens confusa, pràcticament és el mateix que altres alternatives d'ús popular, per exemple, tenim a WhatsApp, això vol dir que no hi ha on perdre's amb ella.



Amb IMBox les comunicacions professionals tornen a utilitzar-se amb moltíssima tranquil·litat, no hi ha temor que la informació pugui filtrar-se, ja que aquesta app ens ofereix la garantia de missatges totalment xifrats, és l'ideal per a la majoria de treballs on es requereixi, com, per exemple, els agents policials.



IMBox els permetrà comunicar-se amb total confiança i no amb aplicacions vulnerables com WhatsApp