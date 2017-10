GTA 5 continua sent un dels jocs amb més éxit

Jocs Dilluns, 2.10.2017. 17:48 h

Peculiaritats de GTA 5

La saga de vídeo jocs deja és prou coneguda arreu del món però tot va començar per allà finals dels anys 90 quan va sortir la primera entrega feta per a ordinadors personals i gràcies al seu sistema de joc innovador i la seva jugabilitat es va fer molt famós, cosa que va induir als seus creadors, Rockstar Games a continuar amb la saga creant noves entregues cada cop més treballades i amb moltes més novetats.

Han anat passant els anys i ara tenim. Aquesta última entrega ha sigut creada tant per plataformes de consoles com per a ordinadors de sobre taula i tot i que va sortir el joc l'any 2015 podem dir que segueix sent un dels jocs preferits de moltíssima gent, degut sobretot a les constants actualitzacions per part dels seus creadors. El joc en si tracta sobre una història on hi ha tres protagonistes que anirem podem controlant durant les diferents fases del joc mentre juguem el conegut com el mode història. A part d'aquesta modalitat, sempre podem deixar-ho de banda i perdre'ns per l'enorme mapa del joc, ja que tots els jocs de la saga de GTA sempre han sigut dels que es diuen jocs de món obert, és a dir, que pots anar allà on vulguis quan vulguis i fer el que vulguis (amb les seves conseqüències és clar).Però aquest mode història té un final, i és aquí on existeix el secret de què GTA 5 encara segueixi sent un joc molt important,a on es pot dir que els jugadors tenen hores de joc infinites, ja que en aquesta modalitat de joc existeixen moltes altres que donen moltíssimes opcions de joc diferents als jugadors. Tenim modalitats de carreres, atracaments abans, personalitzacions de cotxes i un gran etcètera que com podeu veure ha sigut el gran secret de l'enorme èxit d'aquesta darrera entrega.El joc com podeu imaginar no és gratuït, però com que ja ha sortit fa dos anys es pot trobar a preus bastant reduïts en algunes pàgines webs o plataformes com la coneguda Steam. Per si voleu estar al dia de totes les novetats us deixo una web que parla d'aquest joc i de moltes altres coses referents a ell, tot i que es troba en castellà val la pena donar un cop d'ull, és: descargar GTA 5 , aquí trobareu totes les actualitzacions que ja existeixen, novetats sobre noves modalitats de joc, trucs per a jugadors de consoles i d'ordinador entre altres coses.Val a dir també que, tot i que és un complet secret tot el que hi ha al voltant, sí que van sortint alguns rumors a conta gotes, com per exemple que estarà ambientat a a glun país asiàtic com Japó o Xina, però haurem d'esperar una mica més per tal de veure realment si aquests rumors són certs o per altra banda simplement farols per despistar a l'enorme comunitat de seguidors d'aquest gran i mítica saga de Grand Theft Auto.