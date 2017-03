El Sinn Féin es queda a mil vots de guanyar les eleccions a Irlanda del Nord

Amb posicions reforçades i canvi de lideratge el Sinn Féin afronta, ara, el repte de constituir govern amb els seus rivals unionistes. Formacions que no volen cedir ni un mil·límetre en cap terreny. Un cas clar ha estat la demanda popular per oficialitzar la llengua gaèlica irlandesa amb la campanya 'Acht anois'. Proposta reiteradament refusada pels unionistes britànics.

Les eleccions a Irlanda del Nord, convocades arran de la dimissió del vicepresident del govern, del Sinn Féin, deixen a l'arc parlamentari un escenari amb un empat a 39 entre partidaris de la unió amb el Regne Unit i els de la unió amb la República d'Irlanda. Els primers, DUP, que venç les eleccions, UUP, TUV i un unionista independent, sumen 40 escons. Els segons, Sinn Féin, SDLP i els trotskistes de PBPA la mateixa xifra. Tot plegat tenint en compte el boicot actiu de les formacions "dissidents" republicanes contràries a l'acord de pau com RNU, 32CSM, Éirígí, l'IRSP i el Republican Sinn Féin.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal