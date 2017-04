El Brasil indígena s'enforteix en la 14ª edició de l'Acampada Terra Lliure

Divendres, 28.4.2017. 20:10 h

Els indígenes del Brasil, un 3% de la població, s'han concentrat a la capital per reclamar els seus drets. L'Acampada Terra Livre és l'esdeveniment anual més important de la comunitat autòctona. Aquest any ha denunciat l'ocupació de les terres indígenes per part dels camperols no autòctons. Entre els presents el cap Raoni Metuktire molt conegut per la seva campanya amb l'artista Sting contra la presa de Belo Monte. La presa, però, es va acabar construint.

Del 24 al 28 d'abril l'Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) * ha reunit entre 2.000 i 4.000 indígenes, segons Reuters, en una demostració de força coordinada per l'emergent líder del moviment indígena brasiler, Sonia Guajajara. Aquesta jove activista representa una nova generació que s'obre pas en la defensa de l'indigenisme local. Una generació que fa barreja de la modernitat i la tradició, on les dones porten un paper líder i utilitzen les noves formes de comunicació com una arma més.

"Hem portat 200 taüts per simbolitzar el genocidi i les morts dels pobles indígenes a mans de les autoritats aliades dels agrobusiness", diu Guajajara. Les empreses agràries són l'enemic aferrissat de la minoria indígena. Han destruït gran part del Brasil però no en tenen prou. Perquè nosaltres tinguem productes barats cal que els indis no tinguin res. La destrucció amazònica és l'exponent més clar. Els indígenes només imploren que no es miri a l'altre costat. Fins i tot els que alerten del canvi climàtic no posen en primer lloc de l'agenda protegir l'Amazones. I els munduruku, Kayapó, guaraní són a la trinxera defensant unes terres que són el pulmó del món.