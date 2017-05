Unes 2.000 persones reclamen l'oficialitat de l'asturià en un clima d'optimisme

Dissabte, 6.5.2017. 17:07 h

'L'asturianu llingua oficial. El futuru nes nueses manes' fou el lema de la marxa que, com cada any, commemorava el dia de les lletres asturianes (38ª edició) pels carrers d'Uviéu. La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana va promoure la mobilització el 5 de maig amb el suport de diverses entitats com els sindicats UGT, CSI o Suatea i els partits IU, Podemos i Andecha Astur o grups socials com Conceyos pola Oficialidá, Iniciativa pol Asturianu o Lluchando pola Soberania.La mobilització fou l'escenari de la presentació de 'Proyectu 2018 pa la Oficialidá'. L'objectiu és aconseguir una reforma estatutària recollida al propi text legal doncs les majories a Asturies permeten, per primera vegada, modificar l'estatut. Segons Xosé Candel, portaveu de la Xunta compten amb un quart dels diputats de l'hemicicle per a poder iniciar la reforma. L'Acadèmia de la Llengua Asturiana, presidida per Ana Cano, va fer entrega del primer premi de la literatura asturiana. Cano va dir que no podia assegurar que l'oficialitat fos la solució per als problemes de la llengua però si era segur que no ser oficial era perjudicial. "Avui dia, allò que no és oficial, simplement no existeix".