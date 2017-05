Dimarts, 30.5.2017. 18:53 h

Indígenes mexicans van escollir els dies 27 i 28 de maig a Maria de Jesús Patricio Martínez, Marichuy , (1963) una reconeguda metgessa tradicional nahua, com la portaveu i candidata del Consell Indígena de Govern (CIG) per a la Presidència de la República de Mèxic en 2018, després de 25 hores de discussió per elegir el seu representant. Va ser nomenada com portaveu del Consell Indígena de Govern (CIG) durant el Congrés Nacional Indígena (CNI) que se celebra al Centre Indígena de Capacitació Integral (CIDECI) i comptarà amb el suport de l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional (EZLN) . Patricio Martínez ha estat premiada per preservar la medicina tradicional i la herbolària, així com per la seva vinculació amb les comunitats indígenes del país.El portaveu de l'Assemblea Constitutiva del Consell Indígena, Mario Luna, destacat dirigent del poble yaqui, va aclarir que "qui encapçala la campanya és el Consell, però per formalitats es registrarà com a portaveu a Marichuy"."No som en una campanya electoral, som en una campanya per la vida, "va indicar Luna, qui ha estat reprimit pel govern mexicà en la seva lluita per defensar l'aigua de la tribu yaqui, una de les més septentrionals de Mèxic. L'indígena de l'ètnia zoque Fortino Domínguez, va afegir: "No farem una campanya, sinó aprofitarem això per organitzar-nos per desmuntar el poder. És un camí col·lectiu (...) No es confonguin: no és una vulgar lluita pel poder, sinó una lluita civilitzadora. "No anem pel vot, sinó a articular les lluites, fer intercanvi d'experiència; anem a reconstruir el teixit social ", va concloure Luna.El CNI ha rebut el suport explícit de l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional (EZLN) que controla una zona de l'estat de Chiapas. De fet el CNI es va reunir a San Cristóbal de las Casas i l'EZLN va tenir-hi una presència notable amb la direcció inclosa com el subcomandant Moisés i el subcomandant Galeano (abans conegut com a subcomandante Marcos). L'octubre de l'any passat, en el marc del 5è Congrés Nacional Indígena,* ambdues organitzacions van anunciar que presentarien una dona a la presidència de Mèxic fet que va comportar un allau de comentaris misògins de gran part de la societat mexicana. El representant del Partit d'Acció Nacional, un dels més importants partits de Mèxic, va arribar a dir que presentar una dona indígena a la presidència "és un disbarat".* Celebrat del 9 al 14 d'octubre a Chiapas. El CNI va ser fundat l'any 1996 per una quarantena de nacions indígenes mexicanes amb el suport de l'EZLN que es va alçar en armes el 1994.