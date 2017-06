Milers de refugiats uigurs lluiten a Síria amb l'oposició

Dimarts, 13.6.2017. 18:39 h

Idlib és el reducte de l'oposició siriana a l'oest del país. Amb la frontera porosa de Turquia manté un cordó umbilical que li permet sobreviure amb relativa facilitat. Fou a Idlib on el règim d'Assad va usar armes químiques fa una setmana amb la intenció de sotmetre la resistència.

Idlib, feu d'HTS

dlib ha esdevingut un cau d'islamistes i Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Organització per a l'Alliberament del Llevant) és el grup predominant. No hegemònic doncs hi ha notables protestes civils contra aquesta organització fundada el gener d'enguany per a netejar l'imatge del Front Al Nusra. També hi ha enfrontaments periòdics amb grups seculars o islamistes moderats. Per a avaluar els equilibris a Idlib, Jenan Mousa, ha afirmat que dels 38 llocs de control de la província 27 estan controlats per HTS, 9 per Ahrar al Sham i només 2 pel Free Syrian Army.

Qui són els uigurs?

En aquest escenari, el mes passat Al Aan TV va fer un interessant estudi sobre les "colònies" d'uigurs a Idlib. Els uigurs, amb prop de 30 milions d persones, són una nació sense estat, sotmesa a la Xina. Formen part de la família túrquica i han estat defensats per Turquia. La Xina du a terme una política genocida (veure informe de 2017 del World Uyghur Congress)contra la identitat ètnica i religiosa uigur. Per exemple ha prohibit el Ramadà, obligant a obrir els restaurants, no permet escoles coràniques ni dur barba i persegueix la cultura autòctona. Finalment ha dut a terme una política d'immigració massiva de xinesos que ha invertit la majoria ètnica. Avui els uigurs són minoria al Xinjiang.

Propaganda del TIP a Síria

Una colònia etno-militar potent

Els uigurs van començar a arribar a Síria el 2012 amb les seves famílies. Els combatents formen part dels sectors islamistes del Xinjiang. Principalment del East Turkestan Islamic Movement/Turkistan Islamic Party (TIP) formació que ha provat de dur a terme una revolta contra l'ocupació xinesa. Aquesta milicians foren claus en la primera línia de foc per a capturar Idlib el 2015. Els serveis secrets turcs, MIT, han establert tota una ruta clandestina per infiltrar-los a Síria. Són, per tant, lleials a Ankara i propers als turcmans disminuint el component àrab. han repoblat les viles abandonades per cristians i xiïtes en una política deliberada de "neteja etno-religiosa" menada per Erdogan.

Hi ha entre 6.000 i 20.000 uigurs a Síria. Els serveis d'intel·ligència israelians Israel han xifrat en 3.000 els paramilitars uigurs armats a Idlib. Xina ho augmenta a 5.000. Tota una força armada major que moltes milícies autòctones.