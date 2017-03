Dimarts, 7.3.2017. 08:09 h

Les connivències del conseller Jané amb la DGT: vergonyoses (7/03/2017)La lluita conta la contaminació de l’aire ha estat aprofitada oportunament pel Ministeri del Interior, per fer creure, amb la flaquesa de mires del conseller Jané, que la solució està amb un règim caduc i inútil d’etiquetes, emeses per la DGT. El conseller Jané, durant molts any instal·lat a Madrid, fent dedels models autonòmics de colonització, no ha sabut desmarcar-se de la nova jugada de l’Estat per tenir sotmesa la població catalana, pendent de rebre o no un distintiu ambiental, sense sentit i del tot inútil.El problema no són els cotxes, ni la seva antiguitat (associada a altes emissions de NOx, i no tant pel fet d’augmentar les emissions de CO²) sino el tipus d’ús que es fa i de com és la circulació. Propostes més pròpies i distingides, en clau de país sostenible, i no sols de seguidisme “a l’espanyola” seria basar les restriccions de circulació en la zona de Barcelona en el tipus de(amb pocs ocupants, per cilindrada o bé per finalitat) o per la via dels peatges, a fi d’evitar la nova dependència de la DGT, la qual administrarà els lliurament de distintius amb una gran cautela, fent valer la seva posició.Davant d’això, el conseller Jané ha influït decididament, sabent que mai tindrà accés al Registre de Vehicles tot donant protagonisme i rellevància al Ministeri del Interior, en un tema tant popular, i ha convençut de les bondats d’aquesta utilitat, que afectade catalans, per damunt d’altres opcions més modernes i senzilles.La contaminació de l’aire és un fet vinculat a determinats episodis i a una manca de facilitats de mobilitat. Davant d’això, s’ha començat la casa per la teulada, afectant la baula més feble. El 2020, segons l’acord polític subscrit ahir, sota l’atenta mirada del Secretari d’Empresa, Sr. Aregio, antic col·laborador del Departament d’Interior, amb una visió menys “col·laboracionista” que la del Sr. Jané, més d’unde vehicles quedarien fora de la circulació, tot perjudicant i malmetent, tant el teixit productiu del país com les possibilitats de millora de la circulació.Efectivament, el model territorial de país no es pot canviar a cop d’etiqueta, la qual, ja es prepara que contingui també la “bandereta espanyola”, tal com va passar amb les llicències de pesca i de navegació que va gosar tramitar el Departament d’Agricultura. El disseminat d’urbanitzacions sense connexions efectives a la xarxa de transport públic i la dispersió de polígons industrials senseen horaris flexibles impedeix trobar alternatives a la mobilitat, de manera fàcil.Fent seguidisme del Ministeri del Interior, a l’estil Sr. Jané, ja s’ha fet tard, i una vegada més, el catalanisme feble, indecís i acomplexat, s’ha d’escudar darrera leso determinacions de la capital del regne, inexorable respecte del que és necessari per la realitat de petites i mitjanes empreses que viuen o sobreviuen a Catalunya. L’insult del model que es planteja, des de darrera, pel Sr. Jané, amb la complicitat d’una visió ignorant i poc informada, dels seus assessors, suposarà l’exclusió de la poca industria existent dins de les rondes de Barcelona, tot castigant l’activitat logística i la mobilitat de mercaderies i serveis.No s’ha planificat, no s’ha parlar, i ara s’intenta evitar un mal major, exagerant una previsions de l’OMS, sobre els estralls de lade l’aire entre els infants. Tot plegat un despropòsit, contra el qual les autoritats catalanes no han dubtat a buscar el “refugi segur” de les ordres ministerials o les instruccions sobre etiquetes, o d’altres règim de discriminació, sobre vehicles que van ésser venuts i comercialitzats sense data de caducitat. És intolerable que la lògica del Sr. Jané s’hagi instal·lat en el si del govern de la Generalitat, i ningú hi posi fre sabent que tot el que defensa i postula està desfasat i és inservible.Per altra banda, tot sigui dit, les etiquetes ambientals són il·legals, i no sols envaeixen competències en medi, si no que s’han establert sense cap suport legal, directament com una imposició del Ministeri del Interior. Davant d’això, en canvi, el conseller Jané, tot i estar advertit per part de Mossos, calla i ho assumeix. Vergonyós.Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com ,facebook, @vplans3, http://vplansperiodista.webnode.cat/ ()Permesa la reproducció total o parcial d’aquest escrit citant la font.