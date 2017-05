La veu profètica del bisbe Novell. Un clam des de Solsona.  (23/5/2017)  

Dimarts, 23.5.2017. 08:20 h

La glossa dominical del bisbe Xavier Novell (1969), del passat diumenge 21 de maig de 2017, ha aixecat polseguera mediàtica, més pel que no diu que pel que expressa literalment. Aquest full dominical, dirigit als feligresos de l’església catòlica de la seva diòcesis, sembla que també interessa a la resta dels seus habitants. En aquest sentit, el seutext és profètic: ha despertat consciències, en forma d’opinions dispars.El text arrenca de la voluntat d’aquest bisbe http://bisbatsolsona.cat/ de divulgar l’exhortació apostòlica del Papa Francesc sobre la família, amb el títol de L’Alegria de l’Amor, en llatí Amoris Laetitia. Tot plegat seria fàcil i harmoniós si no hagués estat per un comentari, afegit en forma de pregunta pròpia o dubte col·lectiu, en el que s’exposa un fet: “el fenomen creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents”. I la seva possible explicació, que encara que curta, també és prou interessant de valorar: “en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada.”Per tant, hi ha dues parts: la descripció d’un fet sociològic, d’una banda, i de l’altre, una explicació superficial, sempre limitada, d’aquest fet. Pel que fa al primer, cal dir que és evidents i no cal fer cap enquesta, per constatar els resultats del mercadeig sexual i de la banalització afectiva. Hom s’aproxima a les relacions sexuals com un tast variat de sensacions i provocacions, no sols amb la majoria d’edats si no ja des de molt abans de l’adolescència. L’impacte d’aquesta materialització en forma de reclams primaris en bombardeig permanent de les televisions i la publicitat penetra molt a fons en els estímuls dels més joves o en etapes de formació. Sovint, fins a bloquejar la maduració i completa emancipació. Molts joves quedaran atrapats en el món de la pornografia i de la cosificació de les seves persones, com a mers objectes de plaer, indulgentment, més tard, sota l’esguard del ple consentiment. Fals però ningú ho discuteix.La lluita de l’adolescent per encarrilar les seves pulsions sexuals, fruit del desenvolupament corporal que experimenta, ja no es aconsellada, i s’ha anat a l’extrem oposat: permetre la seva explosió , en forma de proves múltiples i variades (sovint descobertes en orgies improvisades, de la pila del greix), a través de les quals quedi el dubte de com i amb qui els nivells de plaer i satisfacció sexual siguin més intensos i cobejats. Una realitat emmascarada de proposta educativa que campa per esplais, colònies i grups de joves, sota el lema de l’espontaneïtat i del sentit del gaudi. Igualment, en instituts públics i privats, en forma d’educació sexual, a fi de permetre la millor tria i l’elecciósexual més atraient.Això és així, i més enllà del que es pugui opinar i de com es reaccioni, suposa una nova realitat social, en forma, de joves que ja no volen casar-se (ni pel civil), de manca de fidelitat i constància en les relacions, i en darrer terme, esterilitat i frustració: sense famílies fortes i amb fills, i amb persones depressives i plenes d’angoixes, tot plegat, en general, i salvant les milnecessàries.El Bisbat de Solsona té aquesta realitat: despoblació de joves, envelliment de la població, defecció de voluntariat,... joves que cauen en la borratxera fàcil durant les festes majors i sense cap compromís cívic rellevant, que no sigui fer la gara-gara a opcions contestaries sense recorregut ni responsabilitat. I aquest bisbe ho veu i ho pensa, i ofereix alternatives, de la ma del Sant Pare. En el proper article, les. Però es basen en estimar. L’amor, per ell és la clau. Si, l’amor!Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com , facebook, @vplans3, http://vplansperiodista.webnode.cat/ (1)Permesa la reproducció total o parcial d’aquest escrit citant la font.