La corrupció democràtica no hi cap l’1 d’octubre (12/9/2017).

Dimarts, 12.9.2017. 13:52 h

Així que s’acosta el dia 1 d’octubre, alguns dels organitzadors, no necessàriament el govern, ja estan pensant com fer-lo realitat posant en joc un determinat resultat. L’aposta de cara a la ciutadania per garantir un referèndum d’autodeterminació del poble català, per tant s’esgotaria en la mateixa convocatòria, tot deixant elen mans d’un pacte ocult, que només amb el temps s’aclariria.Efectivament, el que s’analitzi el dia 2 d’octubre pot tenir moltes lectures, no sols en forma de participació, si no també sobre possibles manipulacions o adulteracions de la jornada referendària o del propi resultat, per demarcacions o a nivell global. Per tot això, si el mecanisme de seguiment de l’escrutini està en poques mans o en uns pocs sense sentit crític, serà fàcil, que a nivell global, hom pugui tenir la temptació de voler determinar una suposada posició del poble català amb semblança de resultat democràtic, a canvi de que aquest poble simplement hagi tingut una possibled’exercir el dret col·lectiu d’autodeterminació.Per a garantir un procediment de votació en el proper dia 1 d’octubre el màxim de participatiu i transparent, no sols hom ha de poder dir que hi ha meses on votar si no que també és imprescindible que l’escrutini, a nivell de mesa, però sobretot a nivell nacional, estigui contínuament vigilat per interventors de totes les procedències, sense perjudici de demanar totes les explicacions a laelectoral de Catalunya i de les seves demarcacions.La pressió per fer possible el referèndum d’autodeterminació pot suposar per part dels seus organitzadors la necessitat d’oferir a la part contrària a la seva celebració alguna contraprestació que permeti una solució airada al seu més absolut tancament a un referèndum d’autodeterminació pactat o valorat conjuntament. Si aquesta opció no existeix, el tancament de la “part espanyola” seria encara més pronunciat i la seva posició encara menys dialogant. Per això, malgrat sigui certament raonable, per d’alguna manera aturar una eventual escalada cal dir, que aquesta proposta no és, en cap cas, ni negociable ni possible. Tot allò consistent en donar opció a la política, en un tema que bàsicament és polític, passa per entendre els calendaris o els mecanismes, però en cap cas, perla dinàmica democràtica, i les aspiracions populars.I cal dir-ho, aquest és un parany molt perillós: quan s’ha fet del sentit democràtic i de participació popular un dels fonaments d’aquesta convocatòria, malgrat les bases jurídiques del dret d’autodeterminació siguin molt més àmplies; no valen estratagemes o previsions de negociació que discuteixin elde la gent, expressat, com sigui, a través de les urnes, i sense tenir en compte el seu resultat.En certa mesura, determinats grups econòmics, amb bona voluntat o no, participaran per raons comercials o qui sap si patriòtiques, dins la dinàmica del referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’octubre, però aquesta participació no pot implicar, en cap cas ni sota cap supòsit, una possible adulteració del seu resultat, en totes les seves diverses possibles manipulacions, encara que siguin subtils o d’oportunitat, sobretot en relació al còmput global, a nivell nacional, de vots,o qualsevol altre aspecte que en pot desacreditar o condicionar el resultat final de cara a la població catalana.En conseqüència, caldrà que en tota instància referendària, tot i que serà difícil, pluralitat d’opinions i criteris hi siguin presents, de forma activa i vigilant, i per això és tant important que entitats diverses s’acreditin per fer-ne el seguiment i tenir-ne una còpia, múltiple i paral·lela de totes les actes. Així, la democràcia hi guanyarà i de retruc tota la nació catalana.Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com , facebook, @vplans3, http://vplansperiodista.webnode.cat/ (1)Permesa la reproducció total o parcial d’aquest escrit citant la font.