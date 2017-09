Escolesobertes.eu, coordinar-se per ajudar a un gran 1 d’octubre (27/9/2017)

Dimecres, 27.9.2017. 12:52 h

La comunitat educativa, sobretot professors i personal d’administració i serveis, no vol que les escoles, la majoria d’elles col·legis electorals que romandran oberts aquest proper 1 d’octubre, a més de centre d’atenció primària i altres locals disponibles, siguin lade la democràcia.Ben al contrari, les seus electorals, on es desenvoluparà el referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’octubre, representen, i són, els baluards dels grans valors que compartim: inclusió i igualtat. La democràcia, amb la participació de tots, és el medi del que ens dotem, com a societat, i com aeducativa, per a garantir-nos les millors decisions i els més acurats encerts col·lectius.La repressió que ha desplaçat l’Estat espanyol a Catalunya des de fa molts anys, aquesta vegada, malgrat els tristos records del franquisme, vol entrar dins de les dinàmiques escolars, ja pròpiament molt pressionades pels granssocials i educatius que li toca assumir, i que desenvolupa de forma entregada i encomiable.L’educació és una de les principals bases sobre les que s’estructura una societat, i tal com estem vivint aquests dies, no sols per donar grans capacitats intel·lectuals als seus membres, si no també per a reaccionar com a ciutadans lliures, i reconèixer aquells límits que no poden ultrapassar-se sense conseqüències. I això, físicament, es fa a les escoles i instituts, com a llocs on, com a comunitat de vida, professors, alumnes i d’altres professionals, s’impliquen per fer possible una convivència, que té connotacions quasi. La voluntat d’aprendre i de millorar, de obrir-se al futur i a la societat, passa per l’escola o els instituts, i si no es aconsegueix del tot, com sovint passa, almenys en quedarà una llavor de valor incalculable.Doncs bé, aquests llocs es volen “profanar” en nom d’una decisió precipitada i nerviosa d’una fiscalia espanyola que no entén ni vol copsar res que tingui relació amb la realitat. És simplement, a criteri dels impulsors del web escolesobertes.eu, una gran equivocació, que no pot tenir cap plasmació ni el divendres, ni el dissabte, ni molt menys el mateix diumenge 1 d’octubre, dia previst com necessari d’acord amb el decret dedel referèndum d’autodeterminació de Catalunya del Govern català.Per medi del web escolesobertes.eu és possible coordinar-se a fi de que les cues de gent per poder exercir el seu dret a vot, a més de la llibertat d’expressió i de reunió, per ser-hi i dir el que més li plagui, sigui possible, de manera efectiva, si no pot ésser durant tot el cap de setmana, almenys de forma, el diumenge dia 1 d’octubre.Vicenç Plans, periodistavplans@gmail.com , facebook, @vplans3, http://vplansperiodista.webnode.cat/ (1)Permesa la reproducció total o parcial d’aquest escrit citant la font.