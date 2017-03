Diumenge, 19.3.2017. 19:08 h

A proposta i organitzat pel col·lectiu Taller Cavall Bernat, anit es presentà al Centre Cultural Ovidi Montllor (CCOM) d’Alcoi el Manifest Estem per la democràcia. Vicent Luna, com a membre de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDaDPV) de la comarca de l’Alcoià-Comtat, presentà a Toni Terrones,responsable de Relacions Polítiques i Moviments Socials de l’esmentada plataforma. Terrones fou qui ens parlà de com es va gestar aquest manifest.I és que davant de la judicialització de la política catalana que l’estat està portant endavant, negant-se a acceptar la realitat i no volent seure a la taula per negociar, el poble valencià no podia restar impassible. Per això una vintena d’entitats de tot tipus, i d’arreu de les comarques, han donat suport signant aquest manifest. Entitats culturals, cíviques, sindicals i polítiques com ara, Acció Cultural del País Valencià, l’Assemblea Antirepressiva i per les Llibertats el Micalet, el Bloc d’Estudiants Agermanats, Castelló en Moviment, les CUPs d’Almàssera i Biar, Escola Valenciana, El Tempir, Estela Roja de Benimaclet, ERPV, Esquerra Valenciana, Estat Valencià, Intersindical Valenciana, JARIT, JODaD, Lambda, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua, Poble Lliure, POSI, SEPC, Societat Coral el Micalet, Bloc Nacionalista Valencià...Els portaveus d’aquestes entitats, ens comentà Toni Terrones, “han reiterat el suport explícit a les persones encausades, i la condemna sense pal·liatius a la deriva autoritària de l’estat espanyol que afecta no només a Catalunya i el seu procés democràtic sinó que ens acabarà afectant també al País Valencià”. Però, a més a més, afegeixen que justament des de casa nostra “sentim com a especialment properes aquestes agressions contra el poble de Catalunya, amb el qual compartim llengua, cultura, història, interessos econòmics i marc geoestratègic. [...] per tot això, diuen, “volem remarcar que per nosaltres l’únic sostre acceptable per l’anomenat procés sobiranista que es viu a Catalunya no és un altre que la voluntat popular expressada lliurement. Tota actuació que vaja en contra d’aquest exercici representa un atac a la democràcia i és per tant inacceptable”.Però a més de presentar aquest Manifest per la Democràcia arreu del País Valencià, Toni Terrones, així com també Toni Infante i altres membres fundadors de la PDaDPV no paren d’anar amunt i avall teixint tota una xarxa de complicitats al territori valencià, però també establint contactes amb l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l’Òmnium Cultural Balear OCB).I és que al País Valencià hi ha una gran dispersió del vot independentista. Aquesta realitat ha estat motiu recentment d’un reportatge al setmanari El Temps, que sota el títol A qui voten els independentistes valencians? el seu autor, el periodista i historiador Manuel Lillo, arriba a la conclusió que ”els independentistes valencians troben a faltar un referent integrador que no han estat capaços de construir. En part, són víctimes de la seua singularitat, que entrebanca l’èxit d’una entitat d’aquest tipus. El moviment roman dispers, reivindicat per alguns i dissimulat per uns altres: dividit entre aquells que renuncien a certes aspiracions per ser més pragmàtics i entre els que apliquen la més estricta disciplina de la coherència política”.Per això, per a la PDaDPV que coneixen molt bé aquesta dispersió i manca d’un referent integrador, “la prioritat del País Valencià és saber amplificar l’espai sobiranista i saber integrar un espai que represente conjuntament els interessos de la majoria social”.I aquesta necessitat evident, ens recorden des d’aquesta plataforma, no ha estat possible fins ara perquè “els polítics nacionalistes, sobiranistes i independentistes conviuen en coalicions. Per això, segons ells, “el País Valencià es troba en una de les millors conjuntures polítiques de les darreres dècades [...] per avançar resoltament cap a la nostra confirmació com a subjecte polític” [...] per “transcendir la mera alternança partidària amb el partit neofranquista i crear les condicions per a posar en qüestió la situació de dependència del País!” I, per fer eixos passos, afegeixen, “cal que les forces del canvi, totes, puguen compartir un full de ruta en clau de País, més enllà de les lògiques diferències”. I a més a més ens diuen que ha arribat l’hora que “les bases dels partits del canvi i sobretot dels moviments socials en el seu conjunt, esperonen els partits per anar més enllà i entrar en una nova etapa política molt més transcendent. És l’hora també de desemmascarar, si és que existeixen, aquelles persones o forces que no es plantegen traure el nostre país de la seva actual situació de regió alienada i espoliada”Amplificar, integrar i desemmascarar, heus ací les claus que ens aporta aquesta plataforma per bastir el dret a decidir al País Valencià. Tant de bo la PDaDPV acabe sent el pal de paller que necessitem. Per això, no podem més que encoratjar i donar el nostre suport a aquesta plataforma pel treball que està fent, i per haver aconseguit que tot un seguit d’entitats de casa nostra hagen donat suport a aquest Manifest per la Democràcia. Els valencians, i si tenim en compte com ens tracta l’estat: espoliació, infrafinançament, manca d’infraestructures, espanyolització, persecució de la llengua, denegació dels drets forals, control dels mitjans de comunicació, fulminació de la banca pròpia, instrumentalització del Tribunal Constitucional (TC), banalització de l’Estatut...etcètera, etcètera, algun dia haurem, si així ho vol el nostre poble, seguir els passos de Catalunya i fer la nostra pròpia via, la Via Valenciana. De moment la PDaDPV ha encetat el camí, i esperona a tots aquells valencians i valencianes que estan per la democràcia i pel dret a decidir a donar-li suport, fent-se socis en aquesta pàgina: http://www.peldretadecidir.cat/index.php/associa-t