Enganxat al trekking des del primer moment

Estil de vida Divendres, 24.3.2017. 11:44 h

Sóc un fanàtic del trekking i avui vull compartir les sensacions que em fa sentir caminar llargues rutes amb tots vosaltres. I és que en tota caminada llarga per la naturalesa, un rep molt més del que busca.Si ets excursionista com jo, sabràs que va batallar contra els insectes, les ferides dels peus i la calor o el fred, no és res comparat amb el regal que et donen els paisatges. Avui escric aquest article per “contagiar” en el bon sentit de la paraula, el muntanyisme i els seus brutals beneficis.Segons l’estudi Wilderness Society de David Strayer , passar temps a l’aire lliure millora les habilitats creatives y la resolució de problemes en un 50%. Els autors de la investigació destaquen que els resultats poden tenir a veure amb el fet de “desconnectar-se de la tecnologia”. Així doncs, interactuar amb la naturalesa pot convertir-se una solució creativa als nostres problemes.Practicar el senderisme per mi és com una teràpia que em fa sentir fort i sa. En certa manera, m’ajuda a portar un estil de vida actiu i alegre. És una activitat que recomano a totes aquelles persones que pateixen depressions, ja que a part dels beneficis físics, aporta una gran quantitat de beneficis mentals. El fet d’estar lluny de la teva vida diària i la tecnologia aconsegueix que connectis amb tu i amb la natura que t’envolta.Decidit a començar a deixar-te portar per la muntanya? Abans et donaré un parell o tres de consells que hauràs de tenir en compte si et vols iniciar en el món del trekking.comença amb rutes de pocs quilometres i de forma gradual vas augmentant amb rutes més llargues.potser no necessitaràs un equip de primer auxilis, però jo et recomano que cada vegada que facis alguna ruta t’emportis alguna cosa de menjar, crema solar, repel·lent de mosquits i unes bones bambes esportives especials per fer trekking. El fet de caminar amb unes bambes que no valguin 20€, és molt important, ja que al cap i a la fi són els instruments que et permeten arribar al cim de manera còmode. Per mi, les millors son les New Balance, per la seva comoditat i perquè no costen un ull de la cara... Aquí és on vaig trobar les meves New Balance en oferta dos cervells son millors que un, i el fet d’anar acompanyat o acompanyada, farà que sigui més divertit.Espero que els meus consells et vagin bé per començar a iniciar-te en el món del trekking i sobre tot, gaudeix dels paisatges que et regala la naturalesa.